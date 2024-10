"Vymazán z povrchu zemského." Po sérii útoků se mluvilo o zvratu ve válce. Předčasně

Ukrajina momentálně snížila dělostřeleckou převahu Ruska na bojišti. Podle vojenských expertů za to částečně mohou nedávné údery na muniční sklady v ruském týlu. Někteří analytici ale nevěří, že by to vedlo ke zvratu ve válce.

1:17 Ruský muniční sklad v Toropci po útoku ukrajinských dronů masivně vybuchoval. | Video: Reuters