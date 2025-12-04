Zahraničí

"Jasný signál pro Moskvu." Generál odhalil strategii NATO, která udrží Ukrajinu

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 40 minutami
Ukrajinským jednotkám se na bojišti daří dosahovat velkých úspěchů. Pouze dvě procenta ozbrojených sil totiž mohou až za polovinu ruských ztrát, uvedl to generálmajor německé armády a zástupce velitele bezpečnostní pomoci a výcviku NATO pro Ukrajinu (NSATU) Maik Keller. Často za nimi nestojí ani ti "tradiční" vojáci.
Neexistuje jeden jediný systém, který by významně změnil průběh války, tvrdí generálmajor Keller | Video: YT/ntv Nachrichten

Za tříleté trvání války se Ukrajina postupně stala světovým lídrem v technologii dronů. Podle Kellera tomu tak je i díky rychlosti inovací, vysoké adaptabilitě a vůli přežít. Ukrajinské bezpilotní jednotky tvoří pouze dvě procenta ozbrojených sil země - podle odhadů ale způsobují 30 až 50 procent ruských ztrát. "Mnoho operátorů dronů nejsou tradiční vojáci, ale původní profesí dýdžejové nebo hráči počítačových her," prohlásil Keller pro německý web WELT.

Těžká technika, bojové tanky či velké obrněné formace tak podle něj nemají takový význam jako v minulých válkách. "Vše, co se pohybuje asi 20 kilometrů před nebo za frontou, nepřítel odhalí nebo zničí," vysvětlil.

Ukrajinci se ale zároveň spoléhají na pomoc spojenců a podle generálmajora západní závazek vůči Kyjevu trvá. "Nevidím žádné známky slábnoucí podpory Ukrajiny. Konec války se ale v současné době nedá předvídat," řekl Keller, který koordinuje vojenskou pomoc Ukrajině z velitelství NSATU ve Wiesbadenu, kde působí přibližně 350 vojáků z 31 zemí - včetně partnerů NATO, Austrálie, Nového Zélandu a Japonska. Zaměřuje se na dodávky zbraní, opravy, logistiku nebo výcvik. 

"Že se Ukrajina stále dokáže v boji udržet, je jistě také naší zásluhou," uvedl. Například jen polským logistickým uzlem Logistics Enabling Node projde podle Kellera přibližně 18 tisíc tun vojenského materiálu, a to jak po silnici, tak po železnici nebo letecky.

Od roku 2022 se přepravilo 70 tisíc zásilek. K udržení toku pomoci Ukrajině využívá NSATU finanční mechanismus NATO PURL - několik evropských států společně shromažďuje dvě miliardy eur měsíčně rozdělených do balíčků po 500 milionech eur, aby financovaly vybavení dodávané USA. "V současné době to funguje hladce, ale vyžaduje to neustálé úsilí," vysvětlil Keller. 

Samotné Německo díky své velikosti a výdajům na obranu zaujímá v alianci prominentní postavení, a to i díky protiletadlovým systémům Patriot, které Berlín Ukrajině poskytl. "Jak je dobře známo, v roce 2022 jsme měli určité počáteční potíže. Nyní jsme ale jedním z nejdůležitějších podporovatelů Ukrajiny," pyšnil se Keller. Země také financuje výrobu dálkových dronů na Ukrajině. Přibývají i další společné podniky německých a ukrajinských společností, které se zabývají jak výrobou, tak opravami.

Budování ukrajinské soběstačnosti je jedním z důležitých kroků pro budoucnost země. Některé zbraně, které Ukrajina obdržela (jako tank Leopard 1A5 a protiletadlový systém Gepard), už totiž nejsou součástí západních arzenálů a náhradní díly je stále těžší sehnat - Ukrajina si je tak musí vyrábět doma. 

I přes to všechno podle Kellera nerozhodne o výsledku války žádná zázračná zbraň, ale vytrvalost Západu a neustálé dodávání vojenské techniky Ukrajině. "To je také jasný signál směrem k Moskvě, že agresivní válka se z dlouhodobého hlediska nevyplácí," uzavřel.

