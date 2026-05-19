19. 5. Ivo
Ukrajinci změnili strategii. Analytik hodnotí tvrdé údery, Kreml dopady tají

Jaroslav Synčák

Ruské rafinerie a přístavy čelí stále častějším ukrajinským dronovým útokům, jejich skutečný ekonomický dopad ale zůstává nejasný. Moskva utajuje data o výrobě i rozsahu škod a podle ropného analytika Sergeje Vakulenka z berlínského centra Carnegie je dnes mnohem těžší zjistit, co přesně bylo zasaženo a jak vážně.

Fire and a thick plume of smoke rise in the vicinity of the Ryazan oil refinery, amid the Russia-Ukraine conflict in Ryazan
Na snímku obrazovky pořízeném z videa na sociálních sítích je vidět oheň a hustý sloup dýmu stoupající v okolí ropné rafinerie v Rjazani v rámci rusko-ukrajinského konfliktu v Rjazani v Rjazanské oblasti v Rusku, 15. května 2026.Foto: Reuters
V poslední době dochází ke stále častějším ukrajinským dronovým útokům na ruské přístavy a rafinerie. Jaký to má dopad na ruskou ekonomiku?

V dubnu Rusko výrazně snížilo objem zpracování ropy. Zatím je těžké říci, zda to byl důsledek ukrajinských útoků, nebo zda ministerstvo energetiky požádalo závody, aby prováděly opravy, údržbu a podobné práce ne v létě, jak to obvykle dělají, ale na jaře, aby se vyhnuly letní benzinové krizi, ke které v Rusku docházelo v předchozích letech.

Od té doby došlo skutečně k několika dalším poměrně velkým útokům, ale nyní prosakuje mnohem méně informací o tom, co konkrétně bylo poškozeno a jak vážně, a proto je zatím těžké říci, co se děje.

Statistiky o výrobě ropných produktů jsou již dlouho utajeny, takže je nyní těžké říci něco konkrétního. Zatímco dříve se v ruských zdrojích objevovaly zprávy, že ten či onen závod utrpěl škody, byl z poloviny zastaven nebo že některý závod naopak znovu zahájil provoz. Nyní se takové zprávy nezveřejňují.

Útoky jsou teď poměrně časté a právě za poslední měsíc bylo takovým útokům vystaveno opravdu mnoho závodů a podle toho, co lze posoudit, byly závažnější a masivnější. To znamená, že zřejmě nejde o situaci, kdy je poškozena jedna rafinérská jednotka, ale o něco většího.

FILE PHOTO: Fire and smoke rise at Tuapse oil refinery near Tuapse port
Oheň a kouř stoupají nad ropnou rafinerií v Tuapse poblíž přístavu Tuapse po útoku ukrajinského dronu, jak uvedli ruští představitelé, v Tuapse v Krasnodarském kraji v Rusku. Snímek pochází z videa zveřejněného na sociálních sítích dne 20. dubna 2026, agentura Reuters jeho pravost ověřila.Foto: Reuters

Na co se nyní Ukrajinci zaměřují?

Ukrajinské drony se nyní ve větší míře zaměřují na skladovací nádrže. Buď se domnívají, že tímto způsobem způsobí větší škody tím, že zničí hotové palivo, nebo prostě proto, že to tam hoří velmi efektně, ale zdá se, že útočí převážně na sklady, nikoli na výrobní kapacity. I když na ty také.

Když jsme spolu mluvili naposledy, hovořil jste o tom, že Rusku a jeho ekonomice pomáhá stará sovětská norma. Díky ní jsou rafinerie odolné proti vzdušným útokům a trvá jen pár dní či týdnů je opravit. Platí to pořád?

Ano, to trvá. Na příkladu útoků na Tuapse bylo vidět, že přilétalo velmi mnoho dronů a útoky probíhaly čtyři nebo pět nocí po sobě. A dokonce tam podle některých odhadů shořelo asi 40 ze 70 zásobníků na palivo.

Právě v Tuapse totiž zásobníky stojí velmi těsně u sebe a v zásadě v rozporu s normami. To znamená, že tento přístup, kdy jsou zařízení rozmístěna daleko od sebe, funguje skutečně jako určité ochranné opatření. Je ale jasné, že před přímými údery několika dronů na několik objektů takový způsob výstavby nezachrání.

Mohlo by vás zajímat: Rusko zachraňuje stará sovětská norma, říká v pořadu Spotlight News ropný analytik Sergej Vakulenko (celý text si můžete přečíst zde)

Spotlight News – ruský ropný analytik z berlínského centra Carnegie Sergej Vakulenko, září 2025. | Video: Jaroslav Synčák
