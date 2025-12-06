Ukrajinci zavedli nové "sankce". Tajné ruské lodě začínají hořet

Kyjev v posledních dnech potvrdil útoky dronů na dva sankcionované tankery u tureckého pobřeží v Černém moři. V úterý se objevily informace o třetím úderu. Turecké úřady uvedly, že problémy hlásila loď MIDVOLGA-2, u ní ovšem Ukrajinci odpovědnost za poslední atak odmítli.
Ruský prezident Vladimir Putin nicméně v reakci na to slíbil rozšířit útoky na ukrajinské přístavy a plavidla, která do nich vplouvají. "Nejradikálnější možností je odříznout Ukrajinu od moře, pak bude pirátství nemožné," pohrozil Putin v úterý.
Ukrajinci se tak snaží útočit v hlubokém ruském týlu na ruskou energetickou infrastrukturu, už od srpna zvýšili počet vyslaných dronů - a podle některých zdrojů i nových střel dlouhého dosahu Flamingo - na rafinerie a další ropnou infrastrukturu.
Před několika dny například drony zaútočily na přístav ve městě Novorossijsk, kde se ropa nakládá na tankery - mezi nimi i ty ze stínové flotily.
Ruská stínová flotila jsou lodě, které obcházejí sankce, a patří do ní plavidla, která často plují pod falešnou vlajkou například různých afrických zemí. Často také jde o starší lodě.
Podle agentury Bloomberg má Rusko po zavedení rozsáhlých amerických sankcí na tamní ropu stále větší potíže s hledáním kupců. Tankery stínové flotily ovšem prokazatelně vyvážejí ropu ve stejných objemech jako v předsankčních dobách. To Bloomberg vysvětluje tím, že Rusové lodě využívají doslova jako plovoucí sklady ropy.
Deník Wall Street Journal poznamenal, že přestože se Ukrajinci přihlásili pouze ke dvěma útokům a nyní se objevily informace o třetím, došlo letos k výbuchům na nejméně šesti dalších plavidlech spojených s Ruskem, přičemž incidenty podle něj nesou stopy ukrajinských operací.
Ukrajinská ofenziva proti moskevské stínové flotile přichází v období, kdy se v Moskvě s Vladimirem Putinem setkal zvláštní vyslanec USA pro mír Steve Witkoff, aby s Ruskem vyjednal konec bojů na Ukrajině.
Útoky na flotilu pro Aktuálně.cz tento týden komentoval také bývalý ruský diplomat Boris Bondarev. "Ukrajina teď začíná bombardovat ruskou stínovou flotilu. Proč ne? Je možné najmout místní obyvatele někde v Africe, třeba piráty v Somálsku, a zorganizovat je, aby tam potápěli lodě. A pak podobně jako Putin říct: To jsme nebyli my, o tom my nic nevíme," popsal možnou strategii proti Rusku.