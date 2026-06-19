Podle telegramového kanálu Baza, který je úzce spojen s ruskými bezpečnostními složkami, podepsal 45letý Anton Milajev loni na podzim smlouvu o účasti ve válce na Ukrajině a v listopadu se odmlčel. O několik měsíců později se jeho matka Irina Kuzněcovová dozvěděla, že Milajev je držen v zajetí v Chersonské oblasti. Milajev je podle ruských médií pravnukem sovětského lídra Leonida Brežněva.
Dědečkem Antona Milajeva byl Jevgenij Milajev, sovětský cirkusový umělec a první manžel Galiny Brežněvové, dcery sovětského vůdce a bývalého generálního tajemníka Ústředního výboru KSSS Leonida Brežněva. Podle čtvrteční zprávy Bazy vychovala Antona Milajeva jako svého vlastního vnuka.
Podle zdroje Milajev odešel do války na podzim roku 2025, kde sloužil jako ženista. Jeho matka Irina Kuzněcovová Baze sdělila, že kontakt s ním se přerušil v listopadu. O několik měsíců později rodina obdržela potvrzení, že je držen v zajetí v Chersonské oblasti, kterou ovládají ukrajinské ozbrojené síly.
„Rodinná historie generálního tajemníka Ústředního výboru KSSS nabrala po rozpadu Sovětského svazu paradoxní směr. Pravnuk politika, který se narodil a udělal si kariéru na Ukrajině a v sovětském období významně přispěl republice, byl zajat ukrajinskými vojáky,“ píše ve čtvrtečním příspěvku na Telegramu účet Baza.
Leonid Brežněv stál v čele Sovětského svazu od roku 1964 až do své smrti v roce 1982 a jeho éra bývá označována jako období stability i postupné stagnace. Za jeho vedení si Sovětský svaz upevnil postavení jedné ze světových supervelmocí, pokračoval v soupeření se Spojenými státy během studené války a současně prosazoval politiku omezené suverenity socialistických států, známou jako Brežněvova doktrína.
Ta se výrazně projevila například při vojenské intervenci vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Přestože se v 70. letech podařilo dosáhnout určitého uvolnění vztahů se Západem, sovětská ekonomika se postupně potýkala s rostoucími strukturálními problémy, které se naplno projevily v následujícím desetiletí.
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