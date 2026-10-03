Ukrajinci vyhlíží superverzi klíčové stíhačky. Postrach Rusů má tisíce zářezů

Ukrajinské letouny F-16 podle tamního letectva sestřelily už více než 3150 ruských vzdušných cílů, včetně 666 střel s plochou dráhou letu a zhruba 2500 dronů. Stroje zároveň provedly přes 650 úderů proti pozemním cílům. Do konce roku má země dostat další stroje z Belgie.
Čísla zveřejnil velitel ukrajinského letectva generálporučík Anatolij Kryvonožko během jednání ukrajinské delegace se zástupci americké společnosti Lockheed Martin, největšího světového výrobce letecké a obranné techniky.
Podle něj ukrajinští piloti využívají F-16 naplno i přes omezené zásoby výzbroje a kombinují několik různých druhů munice.
Ukrajinské letectvo nicméně neuvedlo, kdy a kde se schůzka uskutečnila ani za jak dlouhé období uvedené počty sestřelů eviduje.
Zástupce firmy Lockheed Martin Conor McGuire, který má na starosti rozvoj schopností F-16, ocenil způsob, jakým ukrajinští piloti a pozemní personál stroje provozují v bojových podmínkách.
Společnost chce podle ukrajinského letectva pomoci dále zlepšovat schopnosti letounů, které už Kyjev používá.
Obě strany zároveň diskutovaly o možnosti, že by Ukrajina v budoucnu přešla na modernější varianty Fighting Falconu, včetně F-16 Block 70/72. Jde o nejmodernější variantu těchto letadel, která se dnes vyrábí. Má pokročilejší radar pro vyhledávání a sledování cílů, nově vybavenou kabinu pro pilota a její konstrukce je navržena tak, aby letoun mohl sloužit výrazně déle.
Modernizace nestačí
Ukrajina v současnosti provozuje starší F-16, které jí darovaly evropské země. Letouny sice prošly modernizacemi už v minulosti, nedosahují však úrovně nově vyráběných verzí Block 70/72.
První F-16 dorazily na Ukrajinu v létě 2024 z Nizozemska, Dánska, Norska a Belgie. Kyjev je využívá především k zachycování ruských střel s plochou dráhou letu a útočných dronů typu Šáhid. Belgie se celkem zavázala předat Ukrajině 30 stíhaček F-16 a další tři stroje má dodat ještě do konce letošního roku.
Kyjev se však neomezuje pouze na americké F-16. V říjnu 2025 podepsal se Švédskem memorandum o možném nákupu až 150 stíhaček Saab Gripen E a o měsíc později uzavřel podobnou dohodu s Francií až na 100 letounů Rafale. Ani jedna z těchto dohod ale zatím nevedla k dodávkám letadel.
Proti levnějším dronům piloti používají také palubní kanón nebo střely kratšího dosahu, aby šetřili dražší protiletadlovou munici. Ukrajina od zavedení F-16 zároveň přišla o několik strojů i pilotů při bojových operacích a nehodách.
zdroj: defence blog
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