Zahraničí

Ruský "ropný problém" narůstá. Ukrajinci ale musí přitlačit a vyčkat

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Válkou sužované Ukrajince čeká těžká zima, zároveň ovšem útočí na ruskou ropnou infrastrukturu. Od srpna ukrajinské drony - a podle některých zdrojů i nové rakety Flamingo - zasahují rafinerie, jež přinejmenším na nějakou dobu dokážou vyřadit z provozu. Byť je Rusové během dnů až týdnů opraví, případné opakované útoky by se podle odborníků mohly na infrastruktuře projevit.
Ukrajina zahájila sérii úspěšných rozsáhlých úderů po celém Rusku | Video: X/Tatarigami_UA

"Pentagon zaútočil na Kostromskou tepelnou elektrárnu, Volgorečensk, Kostromskou oblast," napsal ve čtvrtek nad ránem ruský telegramový účet Supernova+. Narážel tím na fakt, že Ukrajincům se útoky daří částečně i s pomocí amerických zpravodajských informací. "Volgorečensk - více než tři růžová flaminga přiletěla," informoval s odkazem na ukrajinskou raketu Flamingo.

Související

Pan Nikdo proti Putinovi. Film vypráví o ruské škole z "nejšpinavějšího města"

Rusko zavádí vyvěšování vlajek ve školách a hodinu věnovanou vlastenecké výchově.

Ukrajinci neumdlévají v útocích na ruskou kritickou infrastrukturu. Zmíněná elektrárna je třetí největší tepelnou elektrárnou v Rusku. Dodává elektřinu do významné části centrální oblasti země, včetně průmyslových zařízení s významem pro obranu.

Vedle elektráren se ukrajinská armáda soustředí i na ruské rafinerie. Jejich úspěšné útoky se propsaly do skutečnosti, že na začátku podzimu hlásily některé ruské regiony nedostatek benzinu. 

"Po většinu trvání války to byla Ukrajina, nikoli Rusko, jejíž energetická síť byla v linii palby," píší v časopise Foreign Affairs autoři Tatiana Mitrová a Sergej Vakulenko. Jenže teď se díky dronům a novým raketám síly vyrovnávají.

Související

"Příští ruskou stíhačku by Evropa měla sundat." Historik řekl, co zastaví Putina

Ukrajina, Rusko, válka, Donětsk, Pokrovsk
0:42

Od srpna do konce října podle zmíněných autorů ukrajinské drony alespoň jednou zasáhly více než polovinu z 38 hlavních ruských rafinérií.

"Zatímco v červenci Rusko zpracovávalo zhruba 5,4 milionu barelů ropy denně, tak v září to bylo o zhruba 400 tisíc barelů méně. Výpadky výroby se rozšířily do několika regionů a některé ruské čerpací stanice začaly s přídělovým systémem u prodeje paliva," tvrdí Mitrová s Vakulenkem.

Podle ukrajinských telegramových kanálů drony zasáhly klíčovou část rafinerie poblíž Petrohradu | Video: X/EuromaidanPress

Média i sociální sítě jsou plné videí z výbuchů a hořících ruských rafinérií. Byť by se mohlo zdát, že Ukrajina je v útocích do ruského týlu na klíčovou exportní surovinu velmi úspěšná a v důsledku toho je ruský ropný průmysl v koncích, zatím tomu tak není.

Už v zářijovém rozhovoru pro pořad Spotlight News Aktuálně.cz Vakulenko očekávání konce ruského rafinérského sektoru mírnil. Podle něj výbuchy sice vypadají efektně, jenže pokud rafinérie takový útok ustojí a dojde pouze k vyhoření části zpracovávaného materiálu, tak je Rusové dokážou - v řádů dnů, týdnů či maximálně tří týdnů - opravit.

Související

"Vynulovaní" ruští vojáci. Server ukázal důkazy o tajném mučení a vraždách na frontě

Ruský voják u Orichivu
0:24

Děje se tak i v důsledku starých sovětských norem, podle nichž jsou rafinerie stavěny tak, aby odolaly bombardování až útoku tunovou leteckou pumou - respektive aby takové bombardování poškodilo vždy nejvýše jednu část zpracovatelské továrny.

Avšak pokud se Ukrajincům podaří se svými údery pokračovat současným tempem, v dlouhodobém horizontu by mohly přinést dalekosáhlé důsledky. "Ačkoli jednotky používané k destilaci ropy lze po každém útoku relativně snadno opravit, po opakovaných cyklech ohřevu a ochlazování způsobených odstávkami erodují," uvádějí autoři textu uveřejněného v časopise Foreign Affairs.

Zatímco ještě loni a předloni byla ukrajinská armáda schopná zasáhnout ruské rafinérie do vzdálenosti 400 kilometrů od svých hranic, nyní mohou jejich výpady dosáhnout třeba až do Ťumeňe na Sibiři, což je vzdušnou čarou zhruba 2210 kilometrů od území Ukrajiny. Ta opakovaně útočí také na řadu rafinérií v západním Rusku.

Související

Ruští experti radí, jak udělat díry do Putinovy ekonomiky. Sankční smyčka se utahuje

Lukoil pumpa sankce Rusko ropa

Na druhou stranu stejnou strategii - tedy útoky na kritickou infrastrukturu - využívá i ruská armáda. "Jejím cílem je uvrhnout Ukrajinu do temnoty. Naším cílem je zachovat světlo," napsala minulý týden ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková na síti Telegram. "Abychom zastavili teror, potřebujeme více systémů protivzdušné obrany, přísnější sankce a maximální tlak na agresora," prohlásila.

Moskva popírá, že by cílila na civilisty, a tvrdí, že její útoky jsou reakcí na ukrajinské útoky na ruskou infrastrukturu. Jako nevyhnutelný se však jeví fakt, že Ukrajinu čeká těžká zima, během které hrozí nedostatek tepla, pitné vody, dodávek elektřiny i plynu.

Ukrajinské útoky na rafinerie bolí. Rusy ale zachraňuje stará sovětská norma. Celý článek si můžete přečíst zde

Spotlight News - Sergej Vakulenko | Video: Jaroslav Synčák
 
Mohlo by vás zajímat

Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer

Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer
0:33

Brusel pod tlakem firem z USA. EU chce pozastavit část zákonů o umělé inteligenci

Brusel pod tlakem firem z USA. EU chce pozastavit část zákonů o umělé inteligenci

Kim Čong-un otestoval další střelu. Tentokrát mířil do moře na východ od pobřeží

Kim Čong-un otestoval další střelu. Tentokrát mířil do moře na východ od pobřeží

Mezinárodní síly budou v Gaze velmi brzy, Írán žádá zrušení sankcí, tvrdí Trump

Mezinárodní síly budou v Gaze velmi brzy, Írán žádá zrušení sankcí, tvrdí Trump
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 Boje na Ukrajině 2022 rafinérie ekonomika Přehled zpráv

Právě se děje

Radek Bartoníček
Radek Bartoníček

Komentář: Z natěrače volskou krví předsedou sněmovny. Osobní vzpomínka na Tomia Okamuru

před 14 minutami
Závěr legendárního seriálu Stranger Things je tu. Podívejte se na prvních pět minut
4:54

Závěr legendárního seriálu Stranger Things je tu. Podívejte se na prvních pět minut

Na podzim roku 1987 se v městečku Hawkins objeví trhliny do alternativní dimenze. Bude třeba najít netvora Vecnu a nadobro ukončit noční můru.
před 18 minutami
"Dělá, co říká. Říká, co si myslí." Šéf FIFA velebí Trumpa a chystá Cenu míru

"Dělá, co říká. Říká, co si myslí." Šéf FIFA velebí Trumpa a chystá Cenu míru

Mezinárodní fotbalová federace zřídila nové ocenění nazvané Cena míru FIFA.
před 37 minutami
Po sáňkařích chtějí na olympiádu i další Rusové. Obrátili se na arbitráž

Po sáňkařích chtějí na olympiádu i další Rusové. Obrátili se na arbitráž

Ruští lyžaři se kvůli vyloučení z kvalifikace na ZOH odvolali k CAS.
před 39 minutami
Pavel udělil milosti dvěma ženám, celkem už prominul zbytek trestu 19 lidem

Pavel udělil milosti dvěma ženám, celkem už prominul zbytek trestu 19 lidem

Prezident Petr Pavel svoji ústavní pravomoc využil popáté za více než dva a půl roku ve funkci.
před 50 minutami
Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer
0:33

Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer

Prezident Donald Trump později oznámil, že zdravotníci muže ošetřili a že je v pořádku.
před 58 minutami
Chemický Černobyl. Únik extrémně toxické látky zamořil Itálii a proměnil celou Evropu
Přehled

Chemický Černobyl. Únik extrémně toxické látky zamořil Itálii a proměnil celou Evropu

Když toxický mrak pokryl Seveso: příběh dioxinové katastrofy, která změnila Evropu a poznamenala generace. Chemická apokalypsa roku 1976.
Další zprávy