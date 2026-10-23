Ukrajinci se proplížili do ruského týla. Použili známou ruskou taktiku

Drony a dělostřelectvo činí pohyb vojáků v otevřeném terénu mimořádně nebezpečným. Ukrajinská válka proto stále více získává také podzemní rozměr. Čím dál častěji se využívá rozsáhlá síť sovětských plynovodů. Nyní jimi vojáci projíždějí na elektrických buginách a přepadají se palbou z kulometů a granátometů. Ukrajincům se navíc podařilo obsadit jejich menší část.
K přesunu stále více slouží tunely, zákopy či bunkry. Tyto kryté prostory používají vojáci i k přesunu, maskování i budování pozic, aniž by se vystavovali nepřetržitému dohledu bezpilotních letounů a palbě protivníka.
Rozšíření dronů zásadně proměnilo bojiště. Průzkumné bezpilotní letouny dokážou odhalit pohyb jednotek a předat jejich polohu dělostřelectvu nebo útočným dronům. Vojáci tak mohou být zasaženi i při přesunech daleko od samotné frontové linie.
Každý pohyb na povrchu představuje riziko odhalení, což zvyšuje význam maskování, krytých tras a opevněných stanovišť.
„Den za dnem se zóna smrti rozšiřuje, stává se širší a smrtelnější,“ řekl časopisu The Atlantic brigádní generál Ihor Obolenskij, který velí jednotkám několika tisíc ukrajinských vojáků.
„Takže, jaké je řešení? Jdete pod zem.“ Tam vás alespoň drony nevidí. Rusové na to přišli jako první a jsou průkopníky nového přístupu k válčení, řekl Obolenskij. „Teď je doháníme.“
Staré sovětské plynovody
Konkrétním příkladem je okolí města Kupjansk na východě Ukrajiny, kde ruští vojáci využívají staré sovětské plynovody k pronikání za ukrajinské linie. V regionu se nachází rozsáhlá síť plynovodů, které ruské síly již v roce 2024 využily k odrazení invaze ukrajinských sil do Kurské oblasti.
Ruské síly také použily plynovody k pokusu o proniknutí do města Časiv Jar na východě Ukrajiny a dalších míst.
Ukrajinci se zpočátku snažili chytit ruské vojáky vycházející z tunelů a zničit známé východy dělostřeleckou palbou nebo leteckými údery. Jenže když Ukrajinci zničili jeden východ, Rusové vykopali nový. Na jaře si Ukrajinci uvědomili, že pouhé zničení východů nestačí.
„Museli jsme je zatlačit zpátky do těch tunelů,“ řekl deníku Wall Street Journal 31letý Abbat.
Ukrajinci se nyní snaží ruské jednotky z podzemních tras vytlačit. Vojáci z Chartského sboru zahájili operaci Veles, při níž bojují s protivníkem přímo v potrubí. Prostor o průměru přibližně 1,2 metru je stísněný, vojáci v něm budují barikády a střety se odehrávají na velmi krátkou vzdálenost.
Ukrajinská armáda nasazuje také pozemní roboty s výbušninami a dálkově ovládanými kulomety.
Tento týden, po zhruba šesti měsících podzemní války se Chartskému sboru podařilo znovu získat kontrolu nad asi 14 kilometry potrubí na severovýchodě Ukrajiny.
Brigádní generál Ihor Obolenskij to popsal jako první úspěšný protiútok, který kdy byl proveden v takových podmínkách. Ví však, že k vyčištění sítě potrubí, které Rusko kontroluje, bude zapotřebí mnohem více. Ukrajina zatím dobyla zpět dvě. Desítky dalších zůstávají v ruských rukou.
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