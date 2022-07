Ukrajina se připravuje i na běloruský vpád. Cílem by mohlo být zásobování ze západu

Ruská agrese vůči Ukrajině trvá už 131 dní a běloruští vojáci zatím na ukrajinské území nevstoupili. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, spojenec Vladimira Putina, poskytl Rusku možnost zaútočit z Běloruska na Kyjev, ale sám své vojáky na bojiště neposlal. Ukrajinci však pořád počítají s možností, že se to může změnit.

V neděli Lukašenko vystoupil po delší době v Minsku s projevem, ve kterém se přihlásil ke spojenectví s Ruskem a invazi na Ukrajinu označil za boj proti nacismu.

"Dnes jsme kritizováni za to, že jako jediná země na světě podporujeme Rusko v jeho boji proti nacismu. Ale my budeme Rusko podporovat nadále. Rozhodli jsme se tak už od prvního dne tohoto boje," prohlásil Lukašenko.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil projev za "nebezpečný signál". Podle prezidentova poradce Mychajla Podoljaka vedení ukrajinské armády nepovažuje vpád běloruských vojsk na Ukrajinu za pravděpodobný, ale počítá i s touto variantou a má připraveny síly, které by možné invazi Bělorusů čelily.

"Naše rozvědka neustále vyhodnocuje situaci a sbírá informace, které se týkají Běloruska. Monitorujeme veškeré přesuny běloruské armády. Máme vyčleněné jednotky, které by běloruské invazi čelily. Jsem ale přesvědčen, že běloruská invaze by netrvala dlouho, protože Lukašenko by se ocitl pod silným tlakem vlastních občanů," řekl Podoljak běloruskému nezávislému serveru Zerkalo, jehož redakce nyní působí v zahraničí.

Odbojný dopis

Už v březnu se objevily zprávy o tom, že část běloruské armády - a to dokonce i vysoce postavení důstojníci - se brání zapojení do války na Ukrajině. Nyní se zprávy vracejí: na internetu a sociálních sítích koluje dopis údajně podepsaný důstojníky 5. brigády běloruských zvláštních sil. Signatáři v něm uvádějí, že jsou připraveni bránit hranice Běloruska, ale jejich vyslání jako útočné síly na Ukrajinu odmítají.

"Vstoupit do války na straně Ruska by pro Bělorusko bylo sebevraždou," uvádí se v dopise, jehož pravost ale nelze nezávisle ověřit.

Související ŽIVĚ Ukrajinská armáda zničila ruský sklad zbraní americkými raketomety HIMARS Zobrazit reportáž

Starosta západoukrajinského Lvova Andrij Sadovyj podle agentury APA řekl, že situace na běloruské hranici je nepředvídatelná a město má scénář pro případ, kdy by běloruská armáda hranici překročila. Na Ukrajině se diskutuje například o tom, že Bělorusové by se mohli pokusit přetnout zásobovací trasy z polské hranice na východ Ukrajiny, kde se odehrávají boje mezi ukrajinskou a ruskou armádou.

Analytik Rostyslav Chotin z ukrajinské redakce Rádia Svobodná Evropa před časem řekl Aktuálně.cz, že běloruská armáda ve skutečnosti nemá kvalitní výcvik ani vybavení, a proto zřejmě Lukašenko s jejím nasazením do bojů váhal a snažil se ho spíše oddalovat.

"Běloruská armáda nemá žádné bojové zkušenosti, nikdy se ani nezúčastnila žádných mezinárodních misí. Lukašenko také vidí, kolik obětí má na Ukrajině ruská armáda. Bělorusové měli velký počet obětí ve válce, kterou vedla sovětská armáda v osmdesátých letech v Afghánistánu, a toto trauma stále přežívá. Lukašenko se zdráhá něco takového opakovat," řekl Chotin.

Trest smrti pro sabotéry

Běloruský režim nicméně přitvrzuje doma proti těm, kteří se nějakým způsobem vymezují proti válce na Ukrajině. Třem lidem zatčeným za sabotáže na železnici, kterou proudila z Běloruska na Ukrajinu ruská vojenská technika a munice, hrozí trest smrti.

Lukašenko v červnu oznámil, že nejvyšší trest mohou dostat lidé usvědčení z terorismu. A sabotáže na železnici režim označuje za teroristické činy.

Běloruská opozice vedená z exilu Svjatlanou Cichanouskou válku odmítá a podporuje Ukrajinu. Do bojů se na straně Ukrajiny zapojilo také několik stovek běloruských dobrovolníků.

Video: Ukrajina už pálí z amerických raketometů HIMARS