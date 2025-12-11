Zahraničí

"Nemůžeme to udělat." Ukrajinec popsal drsnou taktiku stojící za úspěchem ruské elity

Ruská dronová elitní jednotka Rubikon se pyšní velkými úspěchy, nyní i v bojích poblíž Pokrovska. Těch ale dosahuje častokrát za vysokou cenu - obětováním vlastní pěchoty. Problém Ukrajinců tkví v tom, že nemůžou udělat totéž. 
Ruská elitní dronová jednotka Rubikon je jednou z nejobávanějších na bojišti | Video: X/BowesChay

Elitní jednotka bezpilotních systémů Rubikon dokáže ukrajinským obráncům častokrát způsobovat značné škody. O její síle promluvil i velitel ukrajinské jednotky dronů K-2 Kyrylo Veres - ten pro Army TV potvrdil, že se Rubikonu podařilo přerušit spojení mezi Izjumem a Slovjanskem. Trasa mezi městy spojující Charkovskou a Doněckou oblast je přitom pro ukrajinské vojáky klíčová. Slouží jako logistická tepna pro ozbrojené síly a zajišťuje zásobování kyjevských sil Donbasu - včetně munice, evakuace a rotace vojsk, uvádí web Euromaidenpress.

Podle odborníků čítá Rubikon zhruba pět tisíc bojovníků a disponuje velkými finančními zdroji. "Za jednotkou stojí ruská vojenská rozvědka a ruský ministr obrany Andrej Bělousov," uvedl pro server liga.net ukrajinský důstojník vojenské rozvědky s volacím znakem Azimut.

Veres uvedl, že jednotka má možnost provádět ještě tvrdší, riskantnější a systematičtější údery hluboko v ukrajinských formacích. V blízkosti jeho brigády je přítomnost ruských operátorů navíc ještě menší v porovnání s jinými frontovými sektory.

"Přesto se nás snaží neustále zasahovat a způsobují poměrně značné škody," vysvětlil s tím, že členové Rubikonu mají oproti Ukrajincům jednu velkou výhodu. "Je jim jedno, co se děje na frontě, a právě díky tomu jsou tak efektivní. Nezajímá je to, jen plní přidělené úkoly," doplnil.

A v tom právě spočívá ta největší síla celého Rubikonu - ani na frontě se nestarají o vlastní bojující pěchotu. "Své úkoly tak plní mnohem lépe a efektivněji. Náš úkol jako dronové linie je v podstatě stejný, ale nemůžeme opustit naši pěchotu nebo se vzdálit od frontové linie… prostě to nemůžeme udělat z milionu důvodů," popsal ukrajinský velitel. Kyjevské jednotky podle něj musí, s ohledem na zdroje, schopnosti i úroveň výcviku, útočit přímo před sebou - snaží se totiž udržet si pozice.

"Užitečný nástroj pro ruský stát." Putin zdrojem z Afriky platí válečnou mašinerii (celý článek i s videem zde)

Putin nahradil ropu zlatem, které je teď klíčové ve financování války | Video: Reuters
 
