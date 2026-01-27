Ukrajinci se musí přizpůsobit vypočítavé taktice Rusů. Šrot „zombie“ je stojí příliš

Rusko nasadilo novou taktiku, jak vyčerpat ukrajinské zásoby protivzdušné obrany. K útokům poprvé využilo vyřazené cvičné střely RM-48U. Tyto „zombie“ rakety sice postrádají přesnost, ale nutí Kyjev plýtvat drahými obrannými technologiemi. Podle prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského stála jen poslední vlna útoků obranu 80 milionů eur, zatímco Rusko pálí levný a vysloužilý šrot ze svých skladů.
Známé kvílení sirén nad Kyjevem v posledních dnech často věští masivní údery Rusů. Jen minulé úterý na ukrajinskou metropoli mířila hypersonická střela Zirkon, 18 balistických raket, 15 střel s plochou dráhou letu a stovky dronů. Mezi nimi se ale objevila zbraň, která ukrajinskou obranu překvapila. Rusko se rozhodlo „vzkřísit“ vyřazené střely RM-48U, původně určené jako cvičné cíle, a proměnilo je v útočné zbraně, píše britský The Telegraph.
Ukrajina nyní čelí dilematu. Musí takzvané „zombie“ rakety sestřelovat pomocí nesmírně drahých technologií, což Rusku umožňuje systematicky vyčerpávat zdroje napadené země. Střely RM-48U vznikají úpravou starých raket používajících se pro systémy S-300 a S-400, kterým skončila životnost. Jejich úprava je levná a v ruských salvách zvyšují počet cílů, které musí obrana sledovat.
Ukrajinští politici varují, že se Rusko stále více spoléhá na opotřebovávací taktiku. Zaplavuje nebe leteckými zbraněmi a nutí Kyjev volit mezi vyčerpáním svých zásob a ponecháním cílů bez ochrany.
Rakety 5V55 a 48N6 mohou nést nálož o hmotnosti 133 kg až 180 kg. Zatím není jasné, jestli raketa, která pronikla ukrajinskou protivzdušnou obranou, nesla skutečnou hlavici, nebo byla použita jako návnada.
„Nadzvukové cvičné střely RM-48U vznikají na základě řízených střel země-vzduch, které byly vyřazeny z provozu nebo jim vypršela životnost,“ uvedl pro nezávislý server Novaja Gazeta Europe ruský vojenský expert pod podmínkou anonymity. „Používají veškerý starý materiál, který leží ve skladech,“ dodal s tím, že na bázi těchto zbytků nyní Rusové vyrábějí střely země-země přidáním bojové hlavice.
I když tyto rakety nemíří úplně přesně, jejich hlavní silou je kvantita. „Rusko používá interceptory, tedy střely země-vzduch určené k ničení letadel nebo raket, jako útočnou zbraň už dlouho,“ vysvětlil serveru The Telegraph Mauro Gilli, profesor vojenských strategií z berlínské Hertie School. Podle něj tyto střely nemají jiné využití, a proto jsou náklady na jejich nasazení pro Kreml minimální.
Cílem je podle Gilliho zahltit obranu takovým množstvím raket, aby systémy nedokázaly zachytit všechno. „Tím, že přidáte tuto masu, nevyhnutelně zvýšíte pravděpodobnost, že některé z vašich střel projdou,“ popsal.
Zelenskyj v reakci na stupňující se útoky znovu apeloval na spojence s žádostí o další obranné systémy. Zmínil například pokročilé střely PAC-3 pro systémy Patriot, kdy jedna stojí v přepočtu přes 76 milionů korun.
„Dnešní ruský útok nás jen na raketách stál asi 80 milionů eur. Představte si tu cenu,“ prohlásil Zelenskyj po náletu minulý týden v úterý. Zároveň varoval, že tlak na obranu roste a některé systémy zůstaly v uplynulých dnech úplně bez munice. Kritizoval také to, že Rusko i přes sankce stále získává součástky pro výrobu raket ze soukromého sektoru i z partnerských zemí. „Jejich schopnost vyrábět tyto střely musí být omezena – a to se zatím neděje,“ uzavřel ukrajinský prezident.