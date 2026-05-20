Ukrajinci se chlubí vzácným úlovkem. Tajná zpráva Rusů má přiznávat veliký problém

Ruské hospodářství čelí vzrůstajícímu tlaku, počet aktivních ropných vrtů se snižuje a jejich opětovné spuštění bude složité. Rostoucí ekonomické problémy se přitom Moskva snaží skrývat, tvrdí Kyjev, jemuž se údajně podařilo získat interní dokumenty ruské vlády. Podle něj problémy svědčí i o efektivitě ukrajinských úderů na ruskou energetickou a průmyslovou infrastrukturu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí na svém telegramovém účtu uvedl, že podle dokumentů, které měla získat Ukrajinská zahraniční zpravodajská služba (SZRU), čelí Rusko rostoucím ekonomickým problémům. Ty se přitom Moskva snaží skrývat „jak před světem, tak před domácím publikem“, dodal Zelenskyj.
Dokumenty získané Ukrajinou mají nicméně představovat interní hodnocení ruské ekonomiky určené pouze pro Kreml. Kyjev je však nezveřejnil.
Podle Zelenského je jedním z klíčových ukazatelů zdůrazněných v dokumentech uzavírání aktivních ropných vrtů. Uvedl, že například „jedna z ruských ropných společností – a to ani ne ta největší – již byla nucena pozastavit provoz přibližně u 400 vrtů“.
Ukrajinský prezident dodal, že objem zpracování ropy v Rusku za posledních několik měsíců roku 2026 klesl nejméně o deset procent. Zelenskyj pokles spojil s ukrajinskými dálkovými údery zaměřenými na ruskou energetickou a průmyslovou infrastrukturu a dodal, že tento směr „aktivních opatření“ bude Ukrajina dále rozšiřovat.
„Vzhledem ke specifikům ruské těžby ropy jde o významné ztráty, protože znovuspuštění vrtů v Rusku je mnohem obtížnější než v jiných zemích produkujících ropu,“ zhodnotil Zelenskyj.
Problémy s rozpočtem
Podle ukrajinského prezidenta dokumenty také naznačují začínající bankovní krizi. Jedenáct ruských finančních institucí se připravuje na likvidaci, zatímco dalších osm bank čelí „kritickým problémům“, vyžadujícím externí podporu, píše dál Zelenskyj.
Současně letošní deficit ruského federálního rozpočtu do května již dosáhl téměř 80 miliard dolarů (zhruba 1,6 bilionu korun), což je téměř dvojnásobek loňského schodku za stejné období. Zároveň jde už o více než 150 procent plánovaného ruského deficitu pro celý letošní rok, uvedl americký Institut pro studium války (ISW).
„Povzbuzující pro nás je (…), že to přichází v době bankrotu významné části regionálních rozpočtů Ruska,“ dodal Zelenskyj k citovaným údajům.
Ukrajinský prezident dále uvedl, že pověřil generálmajora Olega Luhovského, který ukrajinskou rozvědku vede, aby zveřejnil informace o pokusech Ruska zapojit světové společnosti do řešení krizové finanční situace a do schémat obcházení sankcí. Konkrétně zmínil pokusy o ekonomické využívání Krymu za účasti subjektů z USA.
