22. 3. Leona
Zahraničí

Ukrajinci při námořním cvičení zaskočili NATO. Alianční síly si útoku ani nevšimly

Martin Sluka

Tým pod ukrajinským vedením při loňském námořním cvičení odhalil slabiny námořních sil NATO. Podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung zvítězil ve všech bojových scénářích, přičemž při simulovaném útoku na fregatu si alianční jednotky hrozby ani nevšimly.

Ukrajinské námořní síly.Foto: SBU
Při cvičení REPMUS/Dynamic Messenger 2025 u pobřeží Portugalska se proti sobě postavily dva týmy. Červený tým, který sehrál roli nepřítele, vedla Ukrajina spolu s americkými, britskými či španělskými jednotkami. Proti němu stál modrý tým představující síly NATO.

Jeden z účastníků uvedl, že manévry se zaměřovaly na pět různých scénářů, které zahrnovaly například ochranu přístavů či námořních konvojů. Podle pravidel cvičení ke „zničení“ lodě stačilo zaměřit cíl jako první a celý manévr zaznamenat na video. Ve všech pěti případech zvítězil červený tým vedený Ukrajinou.

V jednom ze scénářů, který simuloval útok na konvoj, se ukrajinskému týmu podařilo zasáhnout „nepřátelskou“ fregatu tolikrát, že by se v reálném boji potopila. Posádka modrého týmu si však útoku zpočátku ani nevšimla a v komunikačním chatu se po několika minutách zeptala: „Tak zaútočíte na nás, nebo ne?“

„Problém nebyl v tom, že by nás nedokázali zastavit. Oni nás ani neviděli,“ uvedl ukrajinský zdroj.

Ukrajinci na cvičení přivezli mimo jiné několik verzí svého námořního dronu Magura V7, včetně varianty vybavené průzkumnou technikou a výbušnou náloží, či verzí nesoucí kulomet.

Námořní dron Magura.Foto: Reuters

Jeho předchůdce, model Magura V5, sehrál významnou roli při útocích na ruskou flotilu v Černém moři a podílel se i na zničení několika vrtulníků a stíhaček.

Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung poznamenal, že cvičení jasně ukázalo, že bezpilotní systémy v kombinaci s bojovými zkušenostmi představují pro námořní síly NATO reálnou hrozbu, na kterou zatím nejsou připraveny.

Nejde přitom o první podobnou zkušenost ze společných cvičení ukrajinských a aliančních vojsk. Deník Wall Street Journal v únoru informoval o výsledcích cvičení Hedgehog v Estonsku, kde malý ukrajinský tým vystupující jako protivník během půl dne simuloval zničení 17 obrněných vozidel a provedl zhruba 30 dalších útoků na další cíle.

Americký list tehdy poznamenal, že přestože západní jednotky při estonském cvičení utrpěly ponižující porážku, cvičení Hedgehog přineslo dvě zásadní lekce. Ukázalo slabiny NATO v nových podmínkách válčení a zároveň potvrdilo, jak mimořádně silným partnerem mohou být v této éře zkušení Ukrajinci.

„Richard Chlad nemohl mít žádný škraloup," říká Petr Blažek, host pořadu Spotlight News, historik a ředitel Muzea paměti XX. století.

„Musel být z prověřené rodiny.“ Historik o normalizační funkci „strýčka Ričrda“

Richard Chlad, sponzor Motoristů a totalitní ideolog svazáků a lektor KSČ, do strany údajně vstoupil proto, aby ji ničil zevnitř, tvrdí on sám. Historik Petr Blažek připouští, že takoví odbojáři či agenti, kteří pak skončili na popravišti, skutečně existovali. To ovšem podle něj nebyl případ Chlada. O realitě 80. let Blažek mluví ve Spotlight News, kde byl hostem reportéra Ondřeje Stratilíka.

