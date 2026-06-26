Ukrajinci ohlásili nový bojový plán pro Krym. Ruským okupantům se dýchá stále hůř

Desítky zasažených cílů, poškozené mosty, nedostatek paliva a rozsáhlé výpadky proudu. Ukrajina v posledních týdnech rozjela kampaň, jejímž cílem není Krym dobýt, ale odříznout ho od zbytku ruského zázemí. Kyjev otevřeně mluví o tom, že plánuje okupovaný poloostrov proměnit v izolovaný ostrov.
„Zdá se, že se Krymský poloostrov v blízké budoucnosti stane ostrovem,“ prohlásil minulý týden ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov.
Tato slova následně Ukrajinci podložili sérií dronových náletů, která přinesla okupovanému poloostrovu s více než dvěma miliony obyvatel slovy jednoho z ukrajinských velitelů „ohnivé noci“.
Poslední takový úder, jak reportuje portál Euromaidan, proběhl v noci z pondělí na úterek. Ukrajinské bezpilotní systémy při ní podle velitele dronových sil Roberta „Maďara“ Brovdiho zasáhly více než 60 cílů na okupovaném Krymu.
Cílem byly systémy protivzdušné obrany, radarové stanice, sklady pohonných hmot, elektrické rozvodny i plynová infrastruktura. Ukrajinci tvrdí, že zasáhli také tři bezpilotní letouny Orion používané ruskou armádou.
„Logistická uzávěra“
Ovšem tím nejvýznamnější úspěchem strategické izolace Krymu bylo poškození železničního mostu přes Severokrymský kanál. Ten sloužil k zásobování Krymu z okupovaných částí jižní Ukrajiny.
Nešlo přitom o první takový ukrajinský úspěch. Britská stanice BBC během června nezávisle ověřila zásahy nejméně šesti dalších mostů na takzvaném pozemním koridoru mezi Ruskem a Krymem. Některé z nich se přitom staly terčem vzdušných úderů opakovaně.
Krym je s Ruskem propojen Kerčským mostem, námořní dopravou a pozemním koridorem přes okupované části Chersonské a Záporožské oblasti. Po těchto trasách proudí palivo, munice i posily pro ruské jednotky.
Fedorov tuto strategii narušení všech tří koridorů propojujících poloostrov označuje jako „logistickou uzávěru“.
Podle portálu Euronews ji umožňují především drony se středním doletem, tj. maximálně 200 kilometrů. Podle Fedorova přitom Ukrajina letos výrazně navýšila výrobu tohoto typu - jen v prvním čtvrtletí jich měla Ukrajina zajistit o 300 procent víc než za celý loňský rok.
„Upřímně netuším, co budu dělat“
Více než dva miliony obyvatel poloostrova ovšem pociťují „logistickou uzávěru“ spíše jako obléhání. The Economist upozorňuje, že místní úřady v některých oblastech během útoků už ani nespouštějí letecký poplach. Podle místního rozhlasu by totiž sirény „houkaly 22 hodin denně a nikdo by se nevyspal“.
Kritické zásoby se přitom mají tenčit. Krym se podle BBC potýká s akutním nedostatkem pohonných hmot. Poslední rezervy zůstávají dostupné pouze pro státní složky. Civilisté si už pohonné hmoty nekoupí od neděle, kdy Ruskem dosazený šéf Krymu Sergej Aksjonov ohlásil plošný zákaz prodeje paliv civilistům.
„Nevíme, jak dlouho to bude trvat. A pokud jde o cestu do práce, upřímně netuším, co budu dělat,“ okomentoval to pro BBC jeden z obyvatel poloostrova.
Dalším klíčovým problémem podle Euronews jsou pro místní téměř chronické výpadky proudu. Jen poslední vlna útoků připravila o elektřinu naprostou většinu Krymu. „Zdá se, že není jiná cesta jak demilitarizovat a vyhnat z poloostrova milion okupantů. Takovou práci známe a umíme dobře,“ dodal ukrajinský „Maďar“ Brovdi.