Zpackaný noční útok. Rusové chtěli Ukrajince překvapit, utrpěli ale drtivý úder

Krajský soud v Českých Budějovicích prohlásil konkurz na majetek pořadatele protivládních demonstrací Ladislava Vrabela. Podle soudu se nesnažil co nejvíc uspokojit své věřitele, naopak napomohl vyvést část peněz, které insolvenční správce zahrnul do majetkové podstaty. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil již v lednu Vrabelovo oddlužení. Vrabel považuje soud za politický proces. Vrabel dluží 2,7 milionu korun, za 17 měsíců oddlužení splatil 14 500 korun, 0,5 procenta z dlužné sumy. Při oddlužení má splatit 30 procent dluhu.

"Ladislav Vrabel neplnil řádně své povinnosti a podáním návrhu na povolení oddlužení sledoval nepoctivý záměr namísto snahy po plném uspokojení pohledávek svých věřitelů. Napomohl svévolně 'odklonit', v rámci deklarované 'pomoci' své manželce, prostředky, které byly insolvenčním správcem řádně sepsány do majetkové podstaty, z jejího účtu mimo sféru vlivu insolvenčního správce," uvedl v odůvodnění soudce Zdeněk Strnad.

Vrabelova schopnost zorganizovat demonstrace svědčí podle soudce o tom, že svůj "abnormální potenciál" nevyužívá v souladu s pravidly oddlužení v zájmu věřitelů. "Pravidla oddlužení nefungují jako švédský stůl, jak se mnozí včetně dlužníka mylně domnívají. Není možné vybírat si jen preferované delikatesy ,rozuměj přívětivé povinnosti či vytoužené benefity - jako zejména osvobození od placení zbytku dluhů, ty 'vyzobávat' a zbytek pokrmů, tedy nepříjemné povinnosti jako úsilí vynaložené pro své věřitele či přiměřená výdělečná činnost, ponechávat okorané na stole," uvedl soudce.