Ukrajinci odhalili ruského „tučňáka“. Za bizarním výjevem stojí promyšlená strategie

Záběry z ukrajinského dronu zachytily likvidaci ruského vojáka v oblečení připomínajícím tučňáka. Na první pohled bizarní podívaná má však racionální a promyšlené vysvětlení.
Video, které na svém Facebooku sdílela 120. samostatná brigáda teritoriální obrany Ozbrojených sil Ukrajiny, v posledních dnech obletělo sociální sítě.
Na dronovém záběru se pravděpodobně ruský voják pohybuje po zasněžené krajině v oblečení, které na první pohled připomíná obrovského tučňáka. Krátce poté je zasažen a zlikvidován výbušným FPV dronem.
Na první pohled bizarní obraz má však své racionální vysvětlení. Nejde totiž o žádný převlek, ale o termální pončo, které se běžně používá v mrazivých podmínkách například mezi lovci nebo kempaři a které lze pořídit zhruba za tisíc až dva tisíce korun. Tato ponča jsou vyráběna z materiálů, které zadržují teplo a dokážou zachytit téměř veškeré tělesné teplo nositele.
Podle serveru Euromaidan Press má však takové oblečení ve válce ještě mnohem důležitější funkci. Pončo totiž zároveň maskuje infračervenou stopu člověka, takže by měl být pro dron vybavený termální kamerou prakticky nerozeznatelný od okolní krajiny.
Přestože byl ruský voják na videu dronem zpozorován a následně zabit, neznamená to, že by pončo svůj účel nesplnilo. Ve videu se objevuje i krátký záběr z termální kamery útočícího dronu, na kterém je ruský voják sotva patrný.
Podle Euromaidan Press je proto pravděpodobné, že si ho Ukrajinci nejprve všimli pomocí klasické denní kamery, a teprve poté na něj zaútočili. Pokud by se však voják v podobném maskování pohyboval za tmy nebo se kryl pod stromy, jeho odhalení by bylo pro drony výrazně obtížnější.
Improvizace jako zbraň proti dronům
Podobná termální ochrana je na obou stranách konfliktu v době, kdy bojišti dominují drony, stále důležitější. Dvojnásob to platí v zimních měsících, kdy ostrý kontrast mezi studenou, zasněženou krajinou a teplým lidským tělem činí termální sledování ještě účinnějším.
Termální maskování vyrobené přímo pro vojenské účely však může stát i tisíce dolarů, a proto je pro řadu jednotek finančně nedostupné. Vojáci se tak často uchylují k různým improvizovaným alternativám.
Nedávné záběry například ukázaly jednu ruskou jednotku, která experimentovala s termálními toaletními stany, běžně prodávanými jako mobilní kabinky na převlékání na pláži či při kempování.
Řada jednotek přenáší protidronové úpravy rovněž na těžkou techniku. Ruské tanky jsou například vybavovány ocelovými střechami, drátěnými konstrukcemi nebo mřížemi, které mají snižovat účinnost útoku shora.
Jakkoli mohou podobné improvizované postupy na první pohled působit směšně, vznikají na základě tvrdých zkušeností z bojiště. A přestože vypadají absurdně, v určitých podmínkách mohou efektivně plnit svůj účel.