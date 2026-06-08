Ukrajinci nám odřízli přísun paliva, přiznalo Rusko. Prodej omezují už i v Moskvě

Problémy s nedostatkem pohonných hmot na jihu Ruska způsobily nepřátelské vzdušné útoky na energetické firmy, uvedlo dnes ruské ministerstvo energetiky podle státní agentury TASS. Nedostatek pohonných hmot si místy vynutil zavedení přídělového systému. Před čerpacími stanicemi se tvoří dlouhé fronty motoristů.
"V poslední době se podniky palivového a energetického komplexu potýkají s rostoucím počtem vzdušných útoků nepřítele, což vede k dočasným potížím s dodávkami pohonných hmot v řadě jižních regionů," citoval TASS z vyjádření ministerstva.
Kvůli útokům ukrajinských dronů na hlavní zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území se problémy nejprve projevily na Krymu, který Rusko anektovalo na jaře 2014. Potíže se pak rozšířily i do dalších regionů. Odběrové limity podle médií začaly zavádět dokonce některé čerpací stanice v Moskvě, Petrohradu, Moskevské, Tverské a Jaroslavské oblasti a dokonce i v Karélii u hranic s Finskem.
Úřady pracují na tom, aby nepřipustily nedostatek paliv a potravin na Krymu "uprostřed neopodstatněného humbuku", tvrdil dříve podle TASS mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Ministerstvo energetiky zřídilo štáb, ve kterém jsou zastoupeny všechny velké ruské společnosti a který má zajistit stabilní fungování energetického a palivového komplexu.
Krizový štáb Krasnodarského kraje na jihozápadě Ruska dnes informoval, že velké sítě čerpacích stanic čelí zvýšené poptávce. Ruskem dosazený šéf Krymu Sergej Aksjonov minulý čtvrtek oznámil, že na několik příštích dnů bude na poloostrově zcela zrušen prodej benzínu za hotovost. Už od konce května je na Krymu prodej benzinu omezen na 20 litrů na auto, tankovat do kanystrů úřady zakázaly. Tento zákaz mezitím začaly uplatňovat i čerpací stanice na různých místech Ruska, stěžují si ruští motoristé.
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