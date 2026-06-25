Ukrajinci „mimořádně ohromili“ Trumpa. Zelenskyj mu představil svůj plán na Putina

„Mimořádně ohromený a nadšený.“ Takovými slovy měl Donald Trump popsat svůj pohled na nedávné ukrajinské údery uvnitř Ruska, když se minulý týden setkal s Volodymyrem Zelenským na summitu G7 ve francouzském Évianu. Podle diplomatického zdroje deníku Kyiv Independent pak šéf Bílého domu Ukrajince přímo vyzval, aby jednali ještě odvážněji.
„Trump říká, že si ve skutečnosti nemyslí, že Putin něco udělá bez tlaku,“ uvedl zdroj ukrajinského deníku. Američtí činitelé sice přímou podporu úderům uvnitř Ruska nepotvrdili, vysvětlili však, že prezident považuje sílu za klíčovou.
Není to přitom tak dlouho, co ve Washingtonu panoval zcela jiný pohled na východoevropský konflikt. Ještě v březnu totiž byli američtí zpravodajci přesvědčení, že Rusko je stranou, která má ve válce navrch. Podle deníku Financial Times (FT) ale evropští diplomaté v poslední době pozorují, že Američané už nejsou o vítězství Moskvy zdaleka tak přesvědčení.
„S jistotou lze říct, že (Rusové) nedosáhnou cílů, které si stanovili první den války. Možná dokonce nikdy vojensky nedosáhnou ani těch cílů, které nyní požadují při jednáních,“ prohlásil například na nedávném slyšení v Senátu americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Podle FT vnímají i ukrajinští činovníci známky toho, že Trump začíná být otevřenější výraznější podpoře Kyjeva a tlaku na ukončení války. Druhým dechem nicméně připomínají, že podobné sliby už v minulosti slyšeli, a zůstávají skeptičtí.
Větší optimismus po schůzce z minulého týdne naopak panuje kolem střel pro systém protivzdušné obrany Patriot. Zelenskyj o víkendu uvedl, že Trump podporuje myšlenku umožnit Ukrajině jejich licenční výrobu, což nyní závisí na dalším vyjednávání diplomatů, kteří musí doladit detaily.
Zelenskyj hledá cestu, jak se setkat s Putinem
Během setkání v Évianu představil Zelenskyj Trumpovi také nový plán, jak přimět ruského prezidenta Vladimira Putina k přímému jednání s Ukrajinou.
Podle zdrojů Kyiv Independent chce Ukrajina využít toho, že se Putin od Trumpova návratu do Bílého domu snaží vyhnout otevřenému konfliktu s americkou administrativou. Zatímco Zelenského návrhy na setkání s Putinem Kreml standardně odmítá s tím, že jednání jsou možná jedině v Moskvě, pozvání přímo od amerického prezidenta by pro Putina bylo těžké odmítnout.
Zelenskyj proto Trumpovi navrhl, aby uspořádal summit přímo ve Spojených státech, kde by zasedli všichni tři státníci. „Donaldovi se ten nápad líbil,“ uvedl jeden z ukrajinských zdrojů. Američtí činitelé debatu o tomto návrhu potvrdili, uspořádání podobné schůzky v nejbližší době však neočekávají.
Vedoucím delegace na summit NATO budu já, vzkázal vládě Pavel
Prezident je automaticky vedoucím delegace na summit Severoatlantické aliance (NATO) a o tom, jestli se zúčastní jakékoliv jeho části, si rozhodne sám. České televizi a Českému rozhlasu to dnes řekl prezident Petr Pavel.
„Hrát s Čechy by byl zločin proti lidskosti.“ Trenér Skotů poslal tým domů předčasně
Češi nezanechali na fotbalovém mistrovství světa dobrý dojem. Prakticky po celou dobu skupinové fáze létala na jejich adresu slova o jednom z nejhorších, případně nejnudnějších týmů turnaje. Podobně vnímají své mužstvo i někteří příznivci Skotska. Byť to má v tabulce třetích míst ještě teoretickou šanci na play off.
Zadrželi jsme tanker z ruské stínové flotily, pochlubil se Macron
Francie v úterý zadržela u Sicílie ropný tanker Deliver spojovaný s takzvanou ruskou stínovou flotilou. Dnes to na sociální síti X oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Zásah označil za ukázku odhodlání vymáhat protiruské sankce a zabránit Moskvě financovat její útočnou válku proti Ukrajině.
Zbytečná vata nebo Nicki Minaj pobíhající po bojišti. Co nás ve hrách nejvíc štve?
Nepřeskočitelné cutscény, nekonečné otevřené světy, příběhy bez pořádného zakončení nebo slavné celebrity pobíhající po bojišti. Hráči se ve videohrách setkávají s řadou drobností i zásadních designových rozhodnutí, která dokážou zkazit jinak skvělý zážitek. Krotitelé bossů se ve svém posledním díle vydali po stopách neduhů, které herní komunitu trápí už dlouhé roky.
„Raněné egíčko.“ Opozice žádá odvolání Macinky. Ve hře je i trestní oznámení
Opoziční hnutí STAN vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO), aby za slova o puči odvolal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). Podle hnutí znevážil rozhodnutí Ústavního soudu k účasti prezidenta Petra Pavla na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Kvůli stejnému výroku podá na Macinku trestní oznámení kandidát TOP 09 Zdeněk Šarapatka do Senátu.