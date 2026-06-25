Přeskočit na obsah
Benative
25. 6. Ivan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Ukrajinci „mimořádně ohromili“ Trumpa. Zelenskyj mu představil svůj plán na Putina

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

„Mimořádně ohromený a nadšený.“ Takovými slovy měl Donald Trump popsat svůj pohled na nedávné ukrajinské údery uvnitř Ruska, když se minulý týden setkal s Volodymyrem Zelenským na summitu G7 ve francouzském Évianu. Podle diplomatického zdroje deníku Kyiv Independent pak šéf Bílého domu Ukrajince přímo vyzval, aby jednali ještě odvážněji.

„Je vždy důležité sladit naše postoje," poznamenal Zelenskyj v příspěvku na sociální síti X.
„Je vždy důležité sladit naše postoje," poznamenal Zelenskyj v příspěvku na sociální síti X.Foto: @ZelenskyyUa/X – X/@ZelenskyyUa
Reklama

„Trump říká, že si ve skutečnosti nemyslí, že Putin něco udělá bez tlaku,“ uvedl zdroj ukrajinského deníku. Američtí činitelé sice přímou podporu úderům uvnitř Ruska nepotvrdili, vysvětlili však, že prezident považuje sílu za klíčovou.

Není to přitom tak dlouho, co ve Washingtonu panoval zcela jiný pohled na východoevropský konflikt. Ještě v březnu totiž byli američtí zpravodajci přesvědčení, že Rusko je stranou, která má ve válce navrch. Podle deníku Financial Times (FT) ale evropští diplomaté v poslední době pozorují, že Američané už nejsou o vítězství Moskvy zdaleka tak přesvědčení.

Související

„S jistotou lze říct, že (Rusové) nedosáhnou cílů, které si stanovili první den války. Možná dokonce nikdy vojensky nedosáhnou ani těch cílů, které nyní požadují při jednáních,“ prohlásil například na nedávném slyšení v Senátu americký ministr zahraničí Marco Rubio.

Podle FT vnímají i ukrajinští činovníci známky toho, že Trump začíná být otevřenější výraznější podpoře Kyjeva a tlaku na ukončení války. Druhým dechem nicméně připomínají, že podobné sliby už v minulosti slyšeli, a zůstávají skeptičtí.

Reklama
Reklama

Větší optimismus po schůzce z minulého týdne naopak panuje kolem střel pro systém protivzdušné obrany Patriot. Zelenskyj o víkendu uvedl, že Trump podporuje myšlenku umožnit Ukrajině jejich licenční výrobu, což nyní závisí na dalším vyjednávání diplomatů, kteří musí doladit detaily.

"Brave Griffin 26/II" military exercise near the strategically crucial Suwalki gap, in Akmenynai
Protiletadlový raketový systém PATRIOT v den vojenského cvičení „Brave Griffin 26/II“ poblíž strategicky klíčového Suvalského průsmyku v Litvě, 6. května 2026. Foto: Reuters – Ints Kalnins

Zelenskyj hledá cestu, jak se setkat s Putinem

Během setkání v Évianu představil Zelenskyj Trumpovi také nový plán, jak přimět ruského prezidenta Vladimira Putina k přímému jednání s Ukrajinou.

Podle zdrojů Kyiv Independent chce Ukrajina využít toho, že se Putin od Trumpova návratu do Bílého domu snaží vyhnout otevřenému konfliktu s americkou administrativou. Zatímco Zelenského návrhy na setkání s Putinem Kreml standardně odmítá s tím, že jednání jsou možná jedině v Moskvě, pozvání přímo od amerického prezidenta by pro Putina bylo těžké odmítnout.

Související

Zelenskyj proto Trumpovi navrhl, aby uspořádal summit přímo ve Spojených státech, kde by zasedli všichni tři státníci. „Donaldovi se ten nápad líbil,“ uvedl jeden z ukrajinských zdrojů. Američtí činitelé debatu o tomto návrhu potvrdili, uspořádání podobné schůzky v nejbližší době však neočekávají.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Germany E5 NATO Summit
Germany E5 NATO Summit
Germany E5 NATO Summit

Zadrželi jsme tanker z ruské stínové flotily, pochlubil se Macron

Francie v úterý zadržela u Sicílie ropný tanker Deliver spojovaný s takzvanou ruskou stínovou flotilou. Dnes to na sociální síti X oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Zásah označil za ukázku odhodlání vymáhat protiruské sankce a zabránit Moskvě financovat její útočnou válku proti Ukrajině.

Krotitelé bossů - Poslední díl
Krotitelé bossů - Poslední díl
Krotitelé bossů - Poslední díl

Zbytečná vata nebo Nicki Minaj pobíhající po bojišti. Co nás ve hrách nejvíc štve?

Nepřeskočitelné cutscény, nekonečné otevřené světy, příběhy bez pořádného zakončení nebo slavné celebrity pobíhající po bojišti. Hráči se ve videohrách setkávají s řadou drobností i zásadních designových rozhodnutí, která dokážou zkazit jinak skvělý zážitek. Krotitelé bossů se ve svém posledním díle vydali po stopách neduhů, které herní komunitu trápí už dlouhé roky.

Reklama
Celostátní sněm STAN, Starostové, Vít Rakušan
Celostátní sněm STAN, Starostové, Vít Rakušan
Celostátní sněm STAN, Starostové, Vít Rakušan

„Raněné egíčko.“ Opozice žádá odvolání Macinky. Ve hře je i trestní oznámení

Opoziční hnutí STAN vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO), aby za slova o puči odvolal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). Podle hnutí znevážil rozhodnutí Ústavního soudu k účasti prezidenta Petra Pavla na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Kvůli stejnému výroku podá na Macinku trestní oznámení kandidát TOP 09 Zdeněk Šarapatka do Senátu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama