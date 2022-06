"Bylo těžké tomu uvěřit." Reportér popsal, co se děje na donbaské cestě života

Je dlouhá padesát kilometrů a naprosto klíčová pro pohyb a zásobování ukrajinských jednotek, které bojují v momentálně nejzuřivější bitvě proti ruským agresorům. Ukrajinci silnici z Bachmutu do Lysyčanska nazývají „cesta života“ a Putinova armáda na ni nyní útočí nejméně desetkrát za den. S kamerou si ji projel reportér RFE/RL Maryan Kushnir.

"Cesta života" spojuje Doněckou a Luhanskou oblast a Kreml usiluje o obsazení této životně důležité trasy, která vede na severovýchod k městům Lysyčansk a Severodoněck, kde ukrajinské a ruské jednotky svádějí boje zblízka.

Ruské dělostřelectvo a letectvo rovněž zapalují sklady podél silnice, v nichž je uskladněné obilí a osivo. "Není tu žádná vojenská technika ani cíle, jsme kilometry od Lysyčanska. Jediné, co mohli zapálit, jsou tato slunečnicová semínka - a ta hoří," popisuje reportér. Jeden z ukrajinských vojáků má jasno: "Dělají to proto, abychom neměli co jíst."

Americký Institut pro studium války informoval, že se ruští vojáci snaží o postup k Lysyčansku z jihu a západu, aby se vyhnuli bojům na řece Severní Doněc. Britské ministerstvo obrany s odvoláním na vojenskou rozvědku také uvedlo, že Rusové zřejmě kontrolují většinu Severodoněcku.

Hlavní silnice vedoucí do města je podle Britů stále v rukou Ukrajinců, ale Rusové zaznamenávají "trvalé lokální zisky" díky dělostřelecké palbě. Pokud se Rusům podaří dobýt města Severodoněck a Lysyčansk, která od sebe dělí řeka Severní Doněc, získají kontrolu nad celou Luhanskou oblastí, uvádí agentura Reuters.