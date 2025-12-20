Ukrajinci drtivou většinou odmítají odevzdat Donbas. Na jistý kompromis by ale kývli

Nový průzkum veřejného mínění ukázal, že drtivá většina Ukrajinců není ochotna přistoupit na mírové podmínky, které by znamenaly úplné vyklizení Doněcké oblasti. Navzdory pokračujícím ruským útokům na energetickou infrastrukturu a sílícímu diplomatickému tlaku ze strany Spojených států zůstává odhodlání obyvatel bránit integritu země vysoké.
Podle průzkumu, který tento týden zveřejnil Kyjevský mezinárodní institut sociologie (KIIS), se 75 procent respondentů staví proti mírovému plánu, který by vyžadoval stažení ukrajinských sil z Donbasu, zavedení vojenských omezení a neobsahoval by konkrétní bezpečnostní záruky. „Tento postoj přichází v době, kdy administrativa Donalda Trumpa vyvíjí na Kyjev silný tlak, aby akceptoval požadavky Moskvy na postoupení zbytku Doněcké oblasti,“ píše server Kyiv Independent.
Zároveň však průzkum naznačuje prostor pro diplomatický kompromis. Celkem 72 procent dotázaných by bylo ochotno přijmout dohodu, která by zmrazila územní kontrolu na současné linii kontaktu, ovšem za striktních podmínek: dohoda musí obsahovat robustní bezpečnostní záruky a nesmí zahrnovat formální uznání okupovaných území jako součásti Ruska. Tato nálada veřejnosti přitom úzce kopíruje oficiální pozici Kyjeva při jednáních se západními partnery.
I přes nedávný korupční skandál, který vedl k rezignaci šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka, si prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj udržuje důvěru 61 procent obyvatel. „Ukrajinci také jasně odmítají politické změny uprostřed bojů. Pouze devět procent respondentů si přeje konání voleb před ukončením války, což je v přímém rozporu s opakovanými výzvami z Washingtonu,“ hodnotí list.
Odhodlání k dlouhodobému odporu potvrzuje i fakt, že na 63 procent Ukrajinců je připraveno snášet válku „tak dlouho, jak to bude nutné“, což je mírný nárůst oproti září letošního roku.
Zatímco diplomaté jednají, situace na bojišti i v mezinárodní politice zůstává napjatá. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon o obranných výdajích, který Ukrajině zajistí vojenskou pomoc ve výši 400 milionů dolarů ročně až do roku 2027. Lídři EU schválili bezúročnou půjčku ve výši 90 miliard eur, která má zajistit financování Ukrajiny na příští dva roky.
Vladimir Putin na své výroční tiskové konferenci zopakoval své maximalistické požadavky. Mezitím Rusko rozmístilo balistické rakety Orešnik v Bělorusku a pokračuje v útocích, které stojí život civilisty.
Ukrajinská armáda nicméně podle posledních zpráv u Lymanu provedla úspěšný protiútok, při kterém údajně zlikvidovala ruský pluk, a pomocí dronů zasáhla ruskou techniku na letišti Belbek na okupovaném Krymu.
Průzkum byl proveden telefonicky s 547 dospělými respondenty žijícími ve vládou kontrolovaných oblastech Ukrajiny v období od 26. listopadu do 13. prosince 2025. Nezahrnoval obyvatele dočasně okupovaných území ani ty, kteří zemi opustili po únoru 2022.