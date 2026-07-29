Ukrajinci drtí ruský sen. WB je „smlouva“ Putina a občanů o nákupech za super ceny

Ponožky se Stalinem, české boty značky Prabos nebo komponenty pro drony. Online tržiště Wildberries je vrcholem ruského konzumu, který využívají i ruští vojáci.
V zapadlé vesničce, na Špicberkách i dva a půl tisíce kilometrů nad mořem na hranici s Afghánistánem. Pro Rusy ikonické fialové logo s latinkou psanými písmeny WB, symbol ruského online tržiště Wildberries, se dá najít po celém Rusku i za jeho hranicemi.
Wildberries je totiž fenomén. Kult. A symbol úspěchu. Je to ruský Amazon na steroidech. A právě proto se jeho infrastruktura stala cílem ukrajinských dronových útoků.
Stačí pár kliků a v co nejrychlejším možném termínu – v Moskvě a dalších ruských metropolích to často znamená nejpozději do druhého dne – získáte jakékoliv zboží. Legální i to méně legální – například padělky oblíbených značek. Je to nekonečný svět konzumu, který mají Rusové v kapse, lépe řečeno v mobilním telefonu.
Wildberries je zhmotněný Putinův příslib. Základem nepsané smlouvy mezi ruským režimem a společností je rovněž neomezený přísun spotřebního zboží za rozumnou cenu. A také možnost realizovat se.
Pro malé a střední podnikatele, kteří mají díky marketplace blízko k zákazníkům. Anebo pro provozovatele pobočky – její šéf dostává provizi z celkové hodnoty zboží, které zákazníci převezmou a zaplatí.
Opotřebovávací válka
Ukrajinci argumentují, že útoky na logistická centra Wildberries mají narušit zásobování ruské armády. Ano, na tržišti se skutečně dá najít mimo jiné i zboží dvojího určení, komponenty pro drony, vojenskou výstroj – včetně v Rusku populárních bot české firmy Probas.
Ruští vojáci využívají výdejní místa v ruském pohraničí nebo neoficiální pobočky Wildberries na Ruskem okupovaném území Ukrajiny.
Ve skutečnosti jsou ale ukrajinské útoky na Wildberries spíše součástí opotřebovávací války a odvetou za intenzivní ruské útoky na ukrajinskou logistiku – na terminály společnosti Nova pošta a dalších přepravních firem.
Síla Wildberries ale není pouze v rozmanitosti zboží. Marketplace má hustou síť výdejních míst. Jen pro ilustraci: v Moskvě jich je bezmála 11 tisíc. Po celém Rusku víc než 94 tisíc.
Celý nákup je přitom uživatelsky pohodlný a plně digitalizovaný. Zákazník si na webu nebo v aplikaci vybere zboží, hodí ho do virtuálního košíku, vybere si výdejního místo.
Zaplatí – se slevou prostřednictvím bankovního účtu ve Wildberries bance – online platbou nebo ruským systémem okamžitých plateb SBP a dodané zboží si pak zákazník vyzvedne pomocí QR kódu.
Ruský sen matky na mateřské
Ukrajinské útoky na Wildberries nejsou zdaleka jen snahou narušit logistiku ruské armády. Je to útok na ruskou obdobu amerického snu. Ani ne tak pro menší ruské podnikatele, jako spíš Taťjany Kim (dříve Bakalčukové), zakladatelky Wildberries a nyní spolumajitelky holdingu, pod který marketplace spadá.
Pohádková verze vzniku Wildberries vypráví, že Kim dostala nápad na mateřské dovolené založit online portál, který by ulehčil nakupování ženám, jež kvůli péči o děti neměly čas obcházet obchody s oblečením. Psal se rok 2004 a v Rusku bylo e-shopů s módou poskrovnu. A Taťjana se rozhodla přeprodávat zboží z německých katalogů Quelle a Otto. Její manžel Vladislav jí založil web a byznys se začal rozjíždět.
Úspěch obchodu vystřelil poté, co se díky novému obchodnímu partnerovi Sergeji Anufrijevovi podařilo získat obří sérii zboží značky Adidas pod cenou. Wildberries si mohl dovolit prodávat originální adidasky levněji než konkurence. Oprostil se od německé spotřební módy z katalogů a soustředil se na další populární značky.
Anufrijev se také výrazným způsobem podílel na rozvoji logistiky, doručovací služby a bezpečnosti Wildbberies. Drží se však v pozadí. Oficiálně je stále spoluzakladatelem několika doručovacích firem pracujících pro „fialový marketplace“.
Mezi giganty
Ruská mutace časopisu Forbes v roce 2013 umístila Wildberries na čtvrté místo v žebříčku třiceti největších společností ruského segmentu internetu. Hned za giganty, jako je Yandex nebo Mail.ru Group. Magazín uvádí, že obchod se mohl pochlubit ročním obratem 290 milionů dolarů.
Wildberries se postupně začal měnit z e-shopu na online tržiště. Už v roce 2010 se pomalu začínal otevírat externím prodejcům. Transformace do současného modelu byla završena o pět let později. Firma přestala být definitivně závislá na prodeji vlastního zboží a plně se přeorientovala na provize za zprostředkování prodejů.
V roce 2014 Wildberries nabízelo 100 tisíc modelů a tisíc značek. Mělo 2,5 milionu kupujících. Obchod disponoval více než 150 výdejními místy a bezplatně doručoval po celém Rusku. Jmění Taťjany Bakalčukové dosáhlo podle Forbesu 380 milionů dolarů a stala se třetí nejbohatší ženou Ruska.
Další skok, o pět let dopředu. Wildberries radikálně snižuje základní provize pro dodavatele z původně vysokých 38 procent na 19 procent. Efekt je výrazný. Marketplace se tím otevírá statisícům drobných prodejců, samostatných značek a živnostníků. Online tržiště dostává podobu, jakou má v současné době.
Cestu na globální trh zhatila válka
Současně se Wildberries vydává do světa mimo postsovětský prostor. Marketplace v roce 2020 expanduje do Polska, následně na Slovensko a do Izraele. O rok později se objeví v Pobaltí, Německu, Francii, Itálii nebo USA. Pokus o proniknutí na globální trh zhatí ruský vpád na Ukrajinu v únoru 2022.
Píše se rok 2024. Bakalčuková je na vrcholu žebříčku nejbohatších Rusek. Forbes odhaduje její majetek v lednu na 7,2 miliardy dolarů. Na podzim už „jen“ 4,1 miliardy dolarů. Důvodem byla kontroverzní fúze Wildberries s reklamní skupinou Russ. Majitelka v rámci této dohody fakticky odevzdala 35 procent akcií své společnosti – v hodnotě zhruba 3,4 miliardy dolarů – nové společné entitě RVB.
V témže roce se Taťjana a Vladislav rozvádí. Majitelka Wildberries tvrdí, že kvůli toxickému prostředí v manželství. Bakalčuk hovoří o tom, že za rozpadem rodiny stojí byznys, respektive zmíněné spojení se skupinou Russ. Vladislav proti fúzi i rozvodu marně bojuje. Nepomůže ani to, že se na jeho stranu postaví „pán Čečenska“ Ramzan Kadyrov. Ano, i Kadyrov dokáže tahat za kratší konec, když soupeří s Kremlem.
V létě 2024 ruský prezident Vladimir Putin osobně posvětil spojení Wildberries se skupinou Russ. Zlí jazykové tvrdí, že vlivní kremelští úředníci mají ve Wildberries tučný podíl. A že do něj zřejmě investoval i sám Putin.
Za loňský rok dosáhl celkový hrubý obrat Wildberries rekordních 6,1 bilionu rublů (cca 72,3 miliardy dolarů). Platforma denně zpracuje a doručí přes 20 milionů objednávek. Rovněž disponovala více než 200 logistickými komplexy. Ať už velkými federálními megahuby, nebo menšími regionálními třídicími centry. To platilo do července 2026. Ukrajinské dronové útoky ale nyní tuto statistiku mění.