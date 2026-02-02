Ukrajinci cílí na ruské letectvo. Výroba nestačí držet krok se ztrátami, říká expert

Ukrajinská jednotka SBU Alpha zveřejnila záběry z útoků na dálku z roku 2025 a tvrdí, že napadla 5 ruských letišť a zničila 15 letadel
Dvě ztracená letadla během jediného dne podtrhují trend posledních měsíců. Ukrajina provádí systematické údery proti ruskému letectvu a Moskva ztrácí stroje rychleji, než je dokáže vyrábět a udržovat v provozu. Podle analytika Lukáše Visingra nejde o kolaps, ale o problém, který Rusy dlouhodobě citelně oslabuje.
Ruské letectvo utrpělo další citelné ztráty. Ve středu přišlo během jediného dne hned o dva bojové letouny Su-30 a Su-34, jak informoval šéf ukrajinského Centra pro boj proti dezinformacím Andrij Kovalenko.
Ztráty navíc přišly jen krátce poté, co Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) zveřejnila záběry ze série úspěšných útoků na pět ruských vojenských letišť. Při nich bylo během uplynulého roku zničeno nebo poškozeno 15 letadel a škody měly přesáhnout jednu miliardu dolarů.
Mezi zasaženou technikou byly stíhací letouny a bombardéry Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31 i transportní letoun An-26.
Britská rozvědka navíc odhaduje, že od začátku plnohodnotné invaze Rusko přišlo nejméně o 135 vojenských letadel, z toho o více než 30 stíhacích bombardérů Su-34.
„Produkce dlouhodobě nestačí na pokrývání ztrát“
Podle vojenského analytika Lukáše Visingra nejde o zanedbatelný problém. „Není to kapka v moři, není to úplná katastrofa – Rusy to ale bolí,“ říká pro Aktuálně.cz.
Klíčový problém podle něj představuje především omezená výrobní kapacita ruského leteckého průmyslu, který je schopen ročně vyrobit 20 až 30 kusů Su-34. „Taková produkce dlouhodobě nestačí na pokrývání ztrát,“ vysvětluje. Rusko navíc vyrábí jen několik málo moderních typů: Su-35, Su-30, Su-34 a v omezeném množství Su-57.
Jak ukazují nové ukrajinské záběry, ztráty přitom nevznikají jen sestřely ve vzduchu, ale i systematickou likvidací letadel přímo na letištích.
Dalším problémem je údržba letadel. Podle Visingera sankce postupně snižují schopnost Ruska udržovat flotilu v provozu. „Na papíře mohou mít Rusové určité množství letadel, ale skutečná otázka zní, kolik z nich je dnes reálně bojeschopných,“ dodává.
I přes dominanci dronů na bojištích zůstává nadále letectvo klíčovým prvkem války. Zvlášť významnou roli hrají například klouzavé naváděné bomby, které Rusko shazuje především z letounů Su-34. Letectvo je zároveň důležité i pro obranu, například proti dálkovým dronům nebo řízeným střelám.
„Letectvo je stále důležité, ale jinak, než se čekalo před válkou. Početně má Rusko stále převahu, ale kvalitativně už jeho náskok není tak obrovský jako dřív. Příchod F-16 má pro Ukrajinu reálný význam. Rusko je ve vzduchu pořád silnější, ale rozdíl už není propastný,“ uzavírá Visingr.