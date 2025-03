Ukrajinci chystají novou zbraň. S technologií "od nacistů" chtějí zahltit Rusy

Tři roky po zahájení rozsáhlé ruské agrese se Ukrajina stále více musí spoléhat na vlastní obranný průmysl. K tomu jí pomáhá vývoj a výroba různých typů dronů. Jeden z nich, Trembita, může představovat nejlepší poměr doletu, ničivého potenciálu a ceny.

Trembita je defacto řízená střela. Její název je odvozen od lidového hudebního nástroje, který se podobá tvaru jejího motoru - dlouhé, rovné trubce na konci rozšířené. Přes dva metry dlouhý stroj s jednoduchým motorem nahoře a raketovým pomocným motorem vzadu je vlastně zmenšenou verzí nacistické střely V-1, i když s moderním naváděním pomocí GPS, píše americký server Forbes.

Ukrajinská firma Pars se chytře zaměřila na to, aby Trembita s doletem 160 kilometrů a rychlostí 400 kilometrů za hodinu byla levná. Podle výrobce má jeden kus stát jen několik tisíc dolarů. "Používáme jednoduché technologie, jako je řezání a ohýbání hliníku, čímž vlastně opakujeme konstrukci letadel z druhé světové války. To nám umožňuje výrazně snížit cenu výrobku," řekl šéf firmy Pars Akim Klemenov.

Odkaz na druhou světovou válku se týká i pulzního motoru, který využili nacisté ve své "bzučící" létající střele V-1, která devastovala Londýn. Svou přezdívku získala podle charakteristického zvuku, které vydávaly pružné samočinné lamely sloužící jako ventily. Ty vlivem tlakového pulsu při zážehu paliva zamezí vstupu vzduchu a vytvoří tak uzavřenou spalovací komoru s výstupní tryskou. Zážeh způsobí krátkodobý prudký nárůst tlaku a spaliny tryskou prudce vyrazí ven.

Po tlakovém pulsu následuje vlivem pružnosti plynného média podtlaková vlna, která způsobí otevření lamelových ventilů. Částečně nasátím a částečně náporovým účinkem za letu vnikne do spalovací komory čerstvý vzduch. Do něj vstříknuté palivo se opět zažehne a způsobí další tlakový puls. Cyklus se opakuje v rychlé frekvenci několika desítek za sekundu.

"Je levná a jednoduchá. Ano, má určité nevýhody - kratší dolet a přesnost - ale její výhody za to stojí," tvrdí o ukrajinské střele Klemenov. Po ukončení testů chce Kyjev tento typ nakupovat po tisících z vlastních prostředků, z evropských peněz a z toho, co zbylo z financí, které poslala předchozí americká administrativa.

Některé Trembity by mohly nést bojové hlavice, druhé by byly klamnými cíli. Ukrajinci je jako návnadu chtějí vypouštět po desítkách naráz, aby odlákali pozornost ruské protivzdušné obrany a vyčerpaly ji. To poté umožní Trembitám s výbušninami proklouznout a zasáhnout cíle. "Chceme, aby tyto střely viděli a zaměřovali. Je to pro Ukrajinu výhodné," dodal k tomu jeden z konstruktérů.

Ukrajinští vývojáři nyní vymýšlejí řízení, které s využitím umělé inteligence umožní malým týmům ovládat velké roje dronů. "Už na tom pracuje asi deset společností," řekl na technologické konferenci v Kyjevě ministr pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov.

Drony jsou již nyní nejlepší ukrajinskou zbraní. "Od roku 2024 naprostou většinu frontových ztrát způsobují drony, které se vyrábějí na Ukrajině za použití místních nebo dovážených komponentů, často z Číny," vysvětlil Tatarigami, zakladatel ukrajinské analytické skupiny Frontelligence Insight. Jak země zůstává v boji stále více osamocena, se zvyšující se efektivitou roste význam dronů každým dnem, uzavírá Forbes.

