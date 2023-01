Wagnerovci u Bachmutu jsou nepoučitelní. Mají jedinou výhodu, tvrdí velitel

Ke sledování pohybu ruských sil v okolí Bachmutu podnikají Ukrajinci rozsáhlé průzkumné operace. Na frontové linii tam působí jedna z nejznámějších ukrajinských dronových jednotek, která dělostřelcům poskytuje informace o nepříteli v reálném čase. Podívejte se na reportáž Rádia Svobodná Evropa, která ukazuje jeden den v oblasti zmítané těžkými boji.

V Bachmutu na východě Ukrajiny operuje dronová jednotka, které se podle jména jejího velitele přezdívá "Křídla Madyara". Madyar je jedním z nejznámějších dronových operátorů v této oblasti a ve skupině má na starosti několik desítek pilotů. Ti ovládají pár stovek dronů, které vojákům pomáhají odhalovat pohyb nepřítele.

"Většina těch, kteří jsou nyní rozmístěni na předměstí Bachmutu, patří k Wagnerově žoldnéřské skupině. Jejich důsledné a monotónní jednání nám umožňuje je metodicky odhalovat a likvidovat. Jejich jedinou výhodou je, že je jich tolik," naznačuje nepoučitelnost ruských jednotek Madyar.

Brzy by podle něj mohlo být odhalování ruských jednotek ještě jednodušší. Ukrajinští technici údajně vyvíjejí aplikaci, která s tím má pomoci. "Existuje síť, do které nyní vkládáme tuny materiálu. Trénujeme její schopnosti lokalizovat a identifikovat nepřátelské jednotky a vybavení, které nejsou vidět pouhým okem," popisuje ukrajinský velitel. "Měla by pak být schopna rozpoznat přilbu podle tvaru bez ohledu na to, zda je zelená nebo v zeleném okolí," dodává.

Nápor ruské ofenzivy se u Bachmutu v Doněcké oblasti ale již zřejmě blíží vrcholu, po němž začne postupně slábnout, soudí americký Institut pro studium války (ISW). Usuzuje tak mimo jiné z toho, že vysoké ztráty přinutily ruské velení vysílat do útoků menší skupiny.

Podle ukrajinské armády přestali Rusové v oblasti operovat ve formě rot (tj. 30 až 150 vojáků) či praporů (tj. 600 až 800 vojáků) a místo toho nyní nasazují družstva o deseti až 15 vojácích. Podobné oslabení útočného potenciálu ruských jednotek pozoroval ISW i v srpnu v Chersonské oblasti, z jejíž části na pravém břehu Dněpru se nakonec v listopadu ruská vojska stáhla.

O Bachmut svádí ruské síly boje s ukrajinskými obránci již řadu měsíců, přičemž si za tu dobu připsaly jen omezené územní zisky. Město samotné je stále pevně v rukou Ukrajinců. Neustálé útoky podle ukrajinských a západních představitelů způsobují ruské straně značné lidské i materiální ztráty.