Zahraničí

Ukrajince, který se snažil utéct před mobilizací Rumunska, zastavila medvědice

ČTK

Muže z Kyjeva, který se snažil bez povolení přejít z Ukrajiny do Rumunska, v lesích u hranic zastavila medvědice. Napsala o tom ukrajinská média s odvoláním na pohraniční stráž.

ilustrační fotoFoto: Pixabay
Na Ukrajině kvůli ruské invazi platí válečný stav a muži ve věku od 18 do 60 let nemohou odjíždět ze země bez zvláštního povolení.

Muž se snažil Karpaty přejít v noci mimo hraniční přechod. V přírodě ho ale vyděsila medvědice, před kterou vylezl na strom a odtamtud zavolal pomoc, uvedla pohraniční stráž. Vyrazili za ním pohraničníci.

Když se dostali na místo, medvědice už tam nebyla. Pomohli mu bezpečně slézt ze stromu a odvedli ho na stanici. Muž tvrdil, že k hranici zabloudil.

Pohraniční stráž upozorňuje, že lidem, kteří se snaží hranici snaží přejít mimo hraniční přechody, hrozí ohrožení zdraví i života. Nedávno uvedla, že od začátku roku 2022 eviduje více než 70 případů úmrtí mužů, kteří se pokoušeli ilegálně přejít západní hranici. Stává se také, že lidé v příhraničních horách bloudí i několik dnů.

Ruský dron zasáhl bytový dům v Rumunsku, způsobil požár a zranil dva lidi

Ruský dron zasáhl bytový dům v Rumunsku, způsobil požár a zranil dva lidi.
Podle mysliveckých spolků a organizací, které se záchraně věnují, uhyne při senosečích v Česku každoročně přibližně 50 až 60 tisíc srnčat.
Srnčata proti sekačkám. Na českých loukách začal ranní boj o život

Louky vypadají za svítání klidně. Jenže právě tam se každé jaro během několika ranních hodin rozhoduje o životě tisíců srnčat. Mláďata schovaná ve vysoké trávě při nebezpečí neutíkají. Instinkt jim velí zůstat nehybně ležet – i ve chvíli, kdy se k nim blíží několik tun těžká sekačka.

Anime nebo manga jako lék na depresi. Japonsko zkouší novou metodu

Francesco Panto strávil dětství a dospívání na Sicílii, ale vzor muže, jakým se chtěl stát, našel v postavách japonských komiksů manga. Dospěl, stal se z něj psychiatr a nyní žije v Japonsku, kde se snaží prosadit terapii založenou na myšlence, že animované seriály anime či manga můžou pomoci mladým lidem s psychickými potížemi.

