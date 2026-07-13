Ukrajina ztratila „skutečného přítele“. Grahamova smrt budí v Kyjevě mimořádné obavy

Smrt republikánského senátora Lindseyho Grahama připravila Ukrajinu o jednoho z nejdůležitějších spojenců v Trumpově okolí. V Kyjevě panují obavy, že protiruského „jestřába“, který měl s americkým prezidentem mimořádně blízký vztah, nebude mít kdo nahradit.
Ještě minulý týden stál Graham na náměstí v Kyjevě, kde mezi ohořelými vraky ruské techniky a zlatými kopulemi tamního kláštera optimisticky oznamoval novinářům, že rozsáhlé ekonomické sankce proti Rusku, které dlouhé roky prosazoval, jsou konečně na dosah.
Když se pak vrátil do Spojených států, chystal se sejít se zástupci obou stran Kongresu a posunout legislativní návrh kupředu. V neděli však svět zasáhla zpráva, že jeden z nejbližších amerických spojenců Ukrajiny náhle zemřel v pouhých 71 letech.
Pro Kyjev jde o mimořádně těžkou ránu. Veterán americké politiky byl na Ukrajině vnímán jako jeden z mála republikánů, kteří zemi upřímně podporovali a snažili se jí pomáhat. Díky svým blízkým vztahům s Donaldem Trumpem navíc fungoval jako důležitý most mezi Bílým domem a prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Na Ukrajině proto sílí obavy, že bez Grahama se vazby s Washingtonem mohou výrazně zkomplikovat. „Je to obrovská a naprosto nečekaná ztráta. Byl skutečně nenahraditelný. Ani nevím, kdo by pro nás nyní mohl mít v Trumpově okolí podobný význam,“ uvedl pro deník The Washington Post (WP) poslanec Zelenského strany Oleksandr Merežko.
Poslední reaganovský „jestřáb“
Graham se narodil v roce 1955 v Jižní Karolíně do rodiny se skotsko-irskými kořeny. Když mu bylo pouhých 21 let, během roku a půl přišel o oba rodiče a musel převzít péči o svou třináctiletou sestru. Přesto dokončil studium psychologie a práv na Univerzitě Jižní Karolíny a po jejím absolvování se stal vojenským právníkem amerického letectva (US Air Force).
První zahraniční zkušenosti získal na základně ve Frankfurtu v tehdejším Západním Německu. Do aktivní služby se později vrátil také během války v Perském zálivu, v Iráku i Afghánistánu. V roce 2003 usedl po osmi letech ve Sněmovně reprezentantů do Senátu, kde se během následujících dvou desetiletí vypracoval mezi nejvýraznější tváře americké politiky, která si získala respekt i mezi rivaly z demokratických řad.
I v době, kdy Republikánskou stranu ovládlo Trumpovo hnutí MAGA, zůstal Graham zastáncem tradiční republikánské zahraniční politiky. Hlásil se k odkazu prezidenta Ronalda Reagana, tvrdě vystupoval proti Rusku, prosazoval razantní přístup k Íránu a podporoval ještě silnější podporu Izraele.
Podporoval také tradiční evropské spojence Spojených států a NATO, přestože Trump opakovaně hrozil stažením amerických vojáků z Evropy a alianci ostře kritizoval. Kvůli svým postojům se opakovaně střetl s izolacionisty z prezidentova okolí, zároveň si však udržel výjimečný vztah s Trumpem, který jeho názorům naslouchal.
„Skutečný přítel Ukrajiny“
Díky svým blízkým vztahům s šéfem Bílého domu se stal pro Ukrajinu nenahraditelným spojencem. Když se Trump loni vrátil do prezidentského úřadu, byl Graham jednou z hlavních postav, která pomáhala „lepit“ vztahy mezi Washingtonem a Kyjevem a povzbuzoval prezidenta, aby neustupoval od vojenské podpory.
Zelenskyj po jeho smrti připomněl, že Graham navštívil Ukrajinu od začátku ruské invaze hned desetkrát a že stál po boku Ukrajinců ve chvílích, kdy to nejvíce potřebovali. „Byli jsme v neustálém kontaktu a bude nám velmi chybět,“ dodal Zelenskyj.
S poděkováním se připojili i další ukrajinští představitelé. Šéf prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov napsal, že „Ukrajina ztratila skutečného přítele a Amerika jednoho ze svých nejlepších synů“.
Sankce proti Rusku jako pocta Grahamovi
Podle agentury Bloomberg bude hledání Grahamova nástupce mimořádně obtížné. Dokázal totiž spojit několik klíčových rolí: těšil se Trumpově důvěře, uměl spolupracovat s demokraty v Senátu a zároveň měl silné osobní vazby na zahraniční státníky. „Budeme potřebovat další senátory, kteří převezmou jeho roli v podpoře Ukrajiny,“ uvedl republikánský kongresman Don Bacon.
Grahamův nečekaný odchod by nicméně mohl zvýšil tlak na schválení rozsáhlých sankcí proti Rusku, na kterých až do své smrti pracoval. Demokratický senátor Richard Blumenthal, který návrh prosazoval společně s Grahamem, uvedl, že jeho přijetí by bylo důstojnou poctou zesnulému kolegovi.
Podobně se vyjádřila i senátorka Jeanne Shaheenová a několik republikánských zákonodárců, kteří vyzvali Kongres, aby návrh co nejrychleji schválil.
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