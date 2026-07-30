„Ukrajina ztratí další území.“ Putin ji varoval před nečekanými nepřáteli

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Ukrajina podle něj dříve či později přijde o svá západní území. Řekl to při nedělním setkání s příslušníky ruského námořnictva v Petrohradu. Záznam vystoupení zveřejnil ruský novinář Pavel Zarubin, který je nazýván dvorním kremelským propagandistou a k vládci největší země na světě má prý exkluzivní přístup.
Putin neděli strávil ve svém rodném Petrohradě, kde slavil Den ruského námořnictva. Místo tradiční přehlídky, která se nakonec neodehrála, se uskutečnila spíše bizarní akce před pozadím s nakreslenou ponorkou.
K námořníkům pak promluvil v Admiralitě a část jeho slov zachytil reportér Pavel Zarubin.
Ve videu, které si můžete pustit výše v textu, pak ruský prezident například uvedl, že západní oblasti dnešní Ukrajiny byly podle něj připojeny k Ukrajině sovětským vůdcem Josifem Stalinem v době, kdy šlo o součást jednoho státu, a že území se „původním zemím“ brzy vrátí.
„Jsem si jistý, že Ukrajina dříve či později o tato západní území přijde, a to, co patřilo Polsku, Maďarsku a Rumunsku, dříve či později ztratí. Ne zítra, možná ne pozítří. Rok, dva, deset, patnáct. Ale všechno se historicky vrátí na své místo,“ varoval Ukrajinu před evropskými zeměmi, zatímco sám proti ní vede agresi už od roku 2022.
Ruský prezident zároveň zopakoval své dlouhodobé tvrzení, že Rusko bylo garantem územní celistvosti Ukrajiny. „Existoval pouze jeden garant územní celistvosti Ukrajiny. Tím bylo Rusko,“ prohlásil.
Ve svém vystoupení také tvrdil, že Rusko nebylo iniciátorem války na Ukrajině a že Moskva byla podle něj nucena zahájit takzvanou speciální vojenskou operaci. Znovu rovněž hovořil o historické jednotě Rusů a Ukrajinců a uvedl, že levobřežní Ukrajina byla podle něj historicky považována za součást Ruska.
Tato oblast se dostala pod kontrolu moskevského státu ve druhé polovině 17. století. V regionu ovšem existovala vlastní kozácká politická tradice, místní identita a později ukrajinské národní hnutí.
Porážka Ukrajiny, vítězství Ruska
Putin dále prohlásil, že válka na Ukrajině skončí porážkou Kyjeva a vítězstvím Ruska.
Současně obvinil ukrajinské politické představitele z korupce a rozkrádání prostředků poskytnutých západními zeměmi. Pro svá tvrzení však nepředložil žádné důkazy.
Během projevu také tvrdil, že ukrajinské politické elity jsou mezi sebou ve sporu a že v zemi chybí jednota. Ukrajinskou politickou scénu přirovnal k „pavoukům ve sklenici“, kteří mezi sebou soupeří o moc a finanční prostředky.