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Zahraničí

Střela s plochou dráhou letu Flamingo trefila podnik Roskosmosu 900 kilometrů od ukrajinských hranic

ČTK

Ukrajinská střela s plochou dráhou letu Flamingo v sobotu v ruské Samarské oblasti zasáhla podnik Progress, který spadá pod ruskou vesmírnou agenturu Roskosmos. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož Progress vyrábí mimo jiné elektroniku.

Ukrajinský start up Fire Point vyrábí přelomovou střelu Flamingo s doletem až 3 000 kilometrů
Ukrajinský start up Fire Point vyrábí přelomovou střelu Flamingo s doletem až 3000 kilometrůFoto: Reuters
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O ukrajinském raketovém útoku na blíže neupřesněný podnik v Samarské oblasti dříve informovaly ruské úřady. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.

Zelenskyj v prohlášení na X označil zasažený podnik Progress, vzdálený 900 kilometrů od Ukrajiny, za „jeden z klíčových“ v rámci Roskosmosu. Podle deníku Ukrajinska pravda se zde vyrábějí nosné rakety a automatická kosmická zařízení.

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Zasažena při ukrajinských útocích byla také letecká základna Savaslejka v Nižegorodské oblasti a ropný terminál Usť-Luga v Leningradské oblasti, dodal Zelenskyj s tím, že všechny tyto útoky byly provedeny ve snaze snížit schopnost Ruska vést válku proti Ukrajině.

Ukrajinský raketový útok na nejmenovaný podnik v Samarské oblasti již dříve potvrdily ruské úřady. „Byl zřízen operační štáb a na místě zasahují všechny složky záchranného systému,“ napsal na Telegramu gubernátor Vjačeslav Fedoriščev. Informace o následcích útoku i zraněných se podle něj upřesňují.

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Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana v noci na sobotu zničila 598 ukrajinských dronů nad řadou regionů evropské části Ruska, nad okupovanými oblastmi Ukrajiny a také nad Černým a Azovským mořem. Ruské statistiky neuvádějí, kolik dronů Ukrajina na Rusko vyslala ani kolik jich zasáhlo cíl.

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