Střela s plochou dráhou letu Flamingo trefila podnik Roskosmosu 900 kilometrů od ukrajinských hranic

Ukrajinská střela s plochou dráhou letu Flamingo v sobotu v ruské Samarské oblasti zasáhla podnik Progress, který spadá pod ruskou vesmírnou agenturu Roskosmos. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož Progress vyrábí mimo jiné elektroniku.
O ukrajinském raketovém útoku na blíže neupřesněný podnik v Samarské oblasti dříve informovaly ruské úřady. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.
Zelenskyj v prohlášení na X označil zasažený podnik Progress, vzdálený 900 kilometrů od Ukrajiny, za „jeden z klíčových“ v rámci Roskosmosu. Podle deníku Ukrajinska pravda se zde vyrábějí nosné rakety a automatická kosmická zařízení.
Zasažena při ukrajinských útocích byla také letecká základna Savaslejka v Nižegorodské oblasti a ropný terminál Usť-Luga v Leningradské oblasti, dodal Zelenskyj s tím, že všechny tyto útoky byly provedeny ve snaze snížit schopnost Ruska vést válku proti Ukrajině.
Ukrajinský raketový útok na nejmenovaný podnik v Samarské oblasti již dříve potvrdily ruské úřady. „Byl zřízen operační štáb a na místě zasahují všechny složky záchranného systému,“ napsal na Telegramu gubernátor Vjačeslav Fedoriščev. Informace o následcích útoku i zraněných se podle něj upřesňují.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana v noci na sobotu zničila 598 ukrajinských dronů nad řadou regionů evropské části Ruska, nad okupovanými oblastmi Ukrajiny a také nad Černým a Azovským mořem. Ruské statistiky neuvádějí, kolik dronů Ukrajina na Rusko vyslala ani kolik jich zasáhlo cíl.
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