Zahraničí

Ukrajina vzkázala Maďarsku a Slovensku, že odmítá jejich ultimáta ohledně ropy

ČTK

Ukrajina odmítá a odsuzuje ultimáta a vydírání ze strany vlád Maďarska a Slovenska týkající se dodávek energie. Dnes to uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci na hrozby Maďarska a Slovenska, že pokud jim Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy ropovodem Družba, zastaví jí dodávky elektřiny.

Ukrajina vzkázala do Budapešti a do Bratislavy, že "ultimáta ohledně dodávek energií by měla být zasílána Kremlu, a určitě ne Kyjevu".
Takový postup Maďarska a Slovenska je v kontextu ruských útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu "provokativní, neodpovědný a znamená ohrožení energetické bezpečnosti celého regionu", uvedlo také ukrajinské ministerstvo zahraničí. Připomnělo, že cílem ruských útoků je v mrazech připravit Ukrajince o elektřinu, topení a plyn. Ukrajina vzkázala do Budapešti a do Bratislavy, že "ultimáta by měla být zasílána Kremlu, a určitě ne Kyjevu".

Podle ukrajinských činitelů je ropovod Družba, kterým přes ukrajinské území teče ruská ropa do Maďarska a na Slovensko, narušený po lednových ruských útocích na ukrajinské energetické objekty. Kyjev dnes uvedl, že o následcích útoků na infrastrukturu Družby informoval vlády Maďarska a Slovenska. "Stabilizační práce pokračují v situaci, kdy každodenně hrozí nové raketové údery," uvedlo ministerstvo zahraničí.

Maďarští a slovenští politici obviňují ukrajinské vedení, že obnově dodávek brání. Ve středu obě země shodně oznámily zastavení vývozu nafty na Ukrajinu. Budapešť pak uvedla, že zvažuje také zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev dodávky neobnoví. Zastavením dodávek elektřiny dnes Ukrajině pohrozil i slovenský premiér Robert Fico. Maďarský premiér Viktor Orbán také varuje, že bude blokovat unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun), ačkoliv s ní na prosincovém summitu EU souhlasil.

Agentura AP připomíná, že téměř všechny země v Evropě po začátku celoplošné ruské invaze na Ukrajinu významně omezily nebo zcela zastavily dovoz energetických surovin z Ruska, Moskva z jejich prodeje financuje válku proti sousední zemi. Maďarsko a Slovensko jsou v tomto ohledu výjimkami.

