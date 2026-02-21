Ukrajina vzkázala Maďarsku a Slovensku, že odmítá jejich ultimáta ohledně ropy

Ukrajina odmítá a odsuzuje ultimáta a vydírání ze strany vlád Maďarska a Slovenska týkající se dodávek energie. Dnes to uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci na hrozby Maďarska a Slovenska, že pokud jim Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy ropovodem Družba, zastaví jí dodávky elektřiny.
Takový postup Maďarska a Slovenska je v kontextu ruských útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu "provokativní, neodpovědný a znamená ohrožení energetické bezpečnosti celého regionu", uvedlo také ukrajinské ministerstvo zahraničí. Připomnělo, že cílem ruských útoků je v mrazech připravit Ukrajince o elektřinu, topení a plyn. Ukrajina vzkázala do Budapešti a do Bratislavy, že "ultimáta by měla být zasílána Kremlu, a určitě ne Kyjevu".
Podle ukrajinských činitelů je ropovod Družba, kterým přes ukrajinské území teče ruská ropa do Maďarska a na Slovensko, narušený po lednových ruských útocích na ukrajinské energetické objekty. Kyjev dnes uvedl, že o následcích útoků na infrastrukturu Družby informoval vlády Maďarska a Slovenska. "Stabilizační práce pokračují v situaci, kdy každodenně hrozí nové raketové údery," uvedlo ministerstvo zahraničí.
Maďarští a slovenští politici obviňují ukrajinské vedení, že obnově dodávek brání. Ve středu obě země shodně oznámily zastavení vývozu nafty na Ukrajinu. Budapešť pak uvedla, že zvažuje také zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev dodávky neobnoví. Zastavením dodávek elektřiny dnes Ukrajině pohrozil i slovenský premiér Robert Fico. Maďarský premiér Viktor Orbán také varuje, že bude blokovat unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun), ačkoliv s ní na prosincovém summitu EU souhlasil.
Agentura AP připomíná, že téměř všechny země v Evropě po začátku celoplošné ruské invaze na Ukrajinu významně omezily nebo zcela zastavily dovoz energetických surovin z Ruska, Moskva z jejich prodeje financuje válku proti sousední zemi. Maďarsko a Slovensko jsou v tomto ohledu výjimkami.
ŽIVĚ"Díky všem, kteří se nenechali otrávit." Pavel poděkoval Čechům za podporu Ukrajiny
Prezident Petr Pavel poděkoval v sobotu na shromáždění k čtvrtému výročí ruské agrese na Ukrajinu Čechům za podporu země v boji s Ruskem. Jaký bude mír, ovlivní budoucnost Evropy na dlouhou dobu, řekl na pražském Staroměstském náměstí. Dění na Ukrajině podle prezidenta nemůže Čechy nechat lhostejnými, protože něco podobného zažili. Vyzval vládu k podpoře Ukrajiny do doby, než bude v zemi mír.
Zoufalý sudí Pechanec dělal ze šlágru bramboračku. Slavia nakonec rozhodla z penalty
Fotbalisté Slavie vyhráli v sobotním šlágru 23. kola první ligy nad Libercem 1:0. Utkání, které se nepovedlo sudímu Pechancovi, rozhodl z penalty Chorý. Obhájce titulu tak má v čele tabulky opět osmigólový náskok na Spartu, která se v dalším magnetu představí v neděli v Plzni.
Nejvyšší soud zrušil Trumpova cla, ten hned zavedl nové. Platit má od úterý
Americký prezident Donald Trump podepsal dokumenty o uvalení desetiprocentního cla na dovoz ze všech zemí. Informoval o tom Bílý dům. Dodal, že clo vstoupí v platnost v úterý. Clo bude platit 150 dní a nebude se vztahovat na některé zboží, třeba na vybrané zemědělské produkty, léčiva, automobily, elektroniku a suroviny, napsala agentura Reuters. České firmy to podle analytiků příliš neovlivní.
Lyon v obležení. Tisíce lidí vzdaly hold aktivistovi zabitého stoupenci krajní levice
Tisíce lidí dnes pochodovaly francouzským Lyonem na počest nacionalistického aktivisty Quentina Deranquea, z jehož zabití minulý týden jsou obviněni stoupenci krajní levice. Incident šokoval celou zemi. Informovala o tom agentura Reuters.
Česko-slovenský film vyhrál na Berlinale cenu za nejlepší dokument
Česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki vyhrál na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale cenu za nejlepší dokumentární snímek.