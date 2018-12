Vraťte mi syna, třeba jen malý kus jeho těla, pláče matka ukrajinského vojáka

Josef Pazderka, Vika Jasinska

Čtyři roky od začátku války na Donbasu žijí v mučivé nejistotě. Kam zmizeli jejich synové, bojující v tamním krvavém konfliktu? Jsou ještě v zajetí, nebo pohřbení v hromadných hrobech na východě Ukrajiny? Tato reportáž zachycuje drásavé příběhy matek, které dodnes pátrají, co se s těly jejich dětí vlastně stalo.

Žytomyr/Kyjev – Tvář Svitlany Abramovyčové se za poslední léta zvrásnila a ztvrdla. Když se podívá na svou fotografii z roku 2014, vidí úplně jinou ženu. „Ta osoba už nežije. Já tady zůstávám jen proto, aby se nezapomnělo na Artema,“ hlesne dvaapadesátiletá žena ve své malé panelákové garsonce v ukrajinském Žytomyru. Na stěnách i poličkách jsou rozvěšené fotografie syna i další předměty s ním spojené. „Když mi bývalý manžel řekl, že už Artem pravděpodobně nežije, zhroutila jsem se a nebyla jsem schopná fungovat,“ otírá si slzy tekoucí z tváře.

Tehdy v srpnu 2014 si myslela, že ztratila důvod žít. Brzy se ale musela vzchopit. To když se pokoušela zjistit, co se s jejím synem vlastně stalo. Kde zůstaly kusy jeho roztrhaného těla a koho vlastně v černých igelitových pytlích, označených jménem Artem Abramovyč, už dvakrát pohřbila na nedalekém hřbitově.

Cesta do války

Artem byl mladý ukrajinský voják, tankista. Neduživý jedináček, kterého matka odmalička starostlivě opečovávala. „Když mu byly čtyři měsíce, byl tak slaboučký, že mi lékaři řekli, ať se s ním raději rozloučím. Nakonec přežil a já si teď často kladu otázku: Pokud je Bůh, proč ho vlastně nechal žít? Aby se potom trápil ještě víc?“ vzlyká Svitlana.

Když byly Ťomovi dva roky, rodiče se rozvedli. On se přesto později vydal ve stopách otce a vstoupil do vojenské akademie ve Lvově. V roce 2014 vypukla válka na východě Ukrajiny, Artemovu jednotku přesunuli tam a brzy se ocitl uprostřed ostrých bojů na frontě. Bylo mu čerstvě 24 let, byl zasnoubený, tváře se mu pořád mladicky červenaly.

Většina ukrajinské armády byla tehdy v žalostném stavu. Zaskočená nenadálým konfliktem s dosavadním spojencem Ruskem a nepřipravená na ostré boje. Na východní frontě ji chaoticky doplňovaly nadšené, ale těžko řiditelné oddíly ukrajinských dobrovolníků. Proti nim stáli proruští separatisté, vybavení moderní technikou a posílení v létě 2014 regulérními jednotkami z Ruska. Na jedny z nich, konkrétně bojové tanky T-72 ruské motostřelecké brigády z Jevpatorie, narazil Artem Abramovyč s dvoučlennou posádkou svého tanku na poli u vesničky Nykyforovo nedaleko východoukrajinského Doněcka. Bylo 12. srpna, na sluncem zalitém poli pod modrou oblohou ještě zůstaly žluté slunečnice. Moderně vyzbrojené ruské jednotky zasypávaly ustupující Ukrajince salvami ničivých střel. Artema i jeho posádku –- mechanika Jaroslava Antonjuka a navigátora Petra Barbucha – roztrhala jedna z nich i se vzníceným strojem na kusy.