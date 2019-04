Kdo je favorit voleb Zelenskyj? A co bude s Ukrajinou? Ptejte se novináře Soukupa

před 27 minutami

První kolo prezidentských voleb na Ukrajině ovládl kandidát, který ještě před několika měsíci přišel mnohým jako žert. Volodymyr Zelenskyj, komik a televizní herec, získal přes 30 procent hlasů. Zato stávající prezident Petro Porošenko, který s ním s největší pravděpodobností postoupí do druhého kola, má podle předběžných odhadů bezmála 17 procent. Koho si nakonec Ukrajinci vyberou za prezidenta, až 21. dubna půjdou znovu volit? Jak by vypadala země pod vedením Zelenského a jaký vliv by on coby prezident měl na válku na východě Ukrajiny? Ptejte se v on-line rozhovoru novináře Ondřeje Soukupa, který se této oblasti dlouhodobě věnuje. Čtenářům odpovídá od 12:00, ptát se můžete už nyní.

On-line rozhovor s Ondřejem Soukupem Čtenářům bude na otázky odpovídat novinář Ondřej Soukup. Položené otázky ? Tomáš - Dnes 10:46 Dobrý den. Platí na Ukrajině podle vás totéž, co se teď děje nejen na Slovensku, ale i v dalších zemích - že lidé dávají větší přednost těm, kteří jsou "autentičtí"? ? Petr Skokan - Dnes 10:45 Dobrý den,



Sleduji poměrně podrobně vývoj v Rusku po roce 2014 (v ruštině). Co jsem vypozoroval, tak v zájmu ruského režimu (který bohužel nabírá velmi nepříjemné fašizující tendence) je mít ukrajinského prezidenta, který se takzvaně "dohodne" s Putinem. Moskva otevřeně tlačí kandidáty jako Zelensky nebo Timoshenko. Osobně si myslím, že dohodnout se z Putinovým režimem je nesmysl (podobně jako se nedalo dohodnout s Hitlerem). Jak odhadujete, že zareaguje Rusko na případné zvolení P. Porošenka (o kterém si osobně myslím, že je v současném válečném stavu lepší variantou pro Ukrajinu a její směřování na západ) a jak zareaguje v případě zvolení Zelenského ? Dá se čekat eskalace konfliktu nebo spíše zamrzlý konflikt jako v Gruzii apod. ? Jak nebezpečné pro Moskvu je vědomí, že demokracie západního typu je možná v zemi podobné Rusku (Ukrajina zatím ukazuje, že to jde) ? ? Karel Starý - Dnes 10:43 Pane Soukupe, chtěl bych se vás zeptat na politický profil pana Zelenského. Jaké zastává názory ohledně okupovaného Krymu a povstaleckých republik na Donbase? Je zde snaha o větší zapojení Ukrajiny do probíhajícího konfliktu nebo spíš pokus o usmíření?