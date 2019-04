Zelenskyj neumí anglicky, spoustě věcí nerozumí. Jeho voličům je to ale jedno

? Fdcze - Dnes 12:30 Dobrý den, jaké jsou hlavní důvody nepopularity Porosenka nejčastěji jmenované mezi Ukrajinci?

Díky. Ondřej Soukup: Především je to rozčarování z nesplněných slibů o reformě celého státu. Něco se sice podařilo prosadit (reforma hlídkové policie, veřejné zakázky a další), celkově se ale situace od pádu předchozího prezidenta Viktora Janukovyče tolik nezměnila. Úroveň korupce je stále příliš vysoká, soudy jsou zmanipulované, žádný velký korupčník nebyl potrestán. Naopak jsou informace o lidech z Porošenkova nejbližšího okolí, kteří se na účet státu obohacují podobně jako to dělali Janukovyčovi blízcí. Lidi rozčiluje rozdíl mezi rétorikou a realitou do té míry, že prakticky celou politickou garnituru odepsali.

? Petr Opršal - Dnes 12:20 Jak se Zelenskyj staví k otázce okupace Krymu a Donbasu? Předkládá nějaký návrh řešení? A jaký je obecně jeho postoj k EU a NATO na jedné straně a Rusku na druhé? Ondřej Soukup: Zelenskyj je zcela úmyslně nekonkrétní. Na jednu stranu říká, že je potřeba zastavit válku za každou cenu. Tedy kromě ústupků ohledně samostatnosti, suverenity a územní celistvosti. Jak toho dosáhnout již neříká. Na druhou stranu není jediný. Problém totiž je, že o vývoji na Donbasu rozhoduje Moskva a ukrajinští politici si sice mohou vymýšlet různé plány, nakonec ale bude záležet na rozhodnutí Kremlu. Zelenskyj podporuje vstup do NATO pomocí referenda. Do té doby má ukrajinská armáda přejít na standardy NATO.

? Marek - Dnes 12:20 Má pan Zelenskyj nějaké vazby či nějaké vzájemné postoje s Ukrajinskou armádou? Koneckonců bude to vrchní velitel země ve které probíhá válka. Ondřej Soukup: Prakticky žádné kontakty tak nejsou a Zelenskému je to také často vyčítáno. Na druhou stranu jak jsem koukal na volební místa, kde hlasovali vojáci, tak tam Zelenskyj získal také přes dvacet procent hlasů. Takže obyčejným vojákům to zjevně nevadí.

? Peter - Dnes 12:18 Je možná manipulácia volieb na Ukrajine? Timošenkvá to chce dať na prešetrenie? Ondřej Soukup: Tyhle volby probíhají pod velmi pečlivou kontrolou zahraničních i domácích pozorovatelů. Jednotliví kandidáti se hlídají jako ostříži, takže nějaké masovější manipulaci jsou nejspíš vyloučené.

? Martin - Dnes 11:58 Je reálné, aby Zelenský byl více kompetentní než Porošenko? Ondřej Soukup: Zelenskyj neumí anglicky, spoustě věcí nerozumí, včetně zahraniční politiky. Ale údajně je velmi učenlivý a nechá si poradit. A především, pro jeho voliče je to úplně jedno. Oni vám řeknou, že Porošenko umí tři jazyky, má dvě vysoké školy a kam jsme to s ním dopracovali. Tyto volby nerozhoduje popularita politiků, ale jejich antirating.

? Michal - Dnes 11:57 Dobrý den,

myslíte, že má Poserenko nějakou šanci obhájit post prezidenta? Tedy pokud nenechá komika odstranit... Ondřej Soukup: Porošenko bude hrát na emoce a především bude doufat, že se Zelenskyj znemožní během předvolebních debat. Že se ukáže jako nekompetentní a oproti němu bude působit Porošenko státnicky a lidé mu nakonec ten hlas dají. Myslím ale, že podceňuje úroveň vlastní nepopularity. Potkal jsem spoustu lidí z nejrůznějších vrstev, kteří zcela kategoricky říkali, že Porošenkova již nikdy volit nebudou.

? Roman Minařík - Dnes 11:43 Kdo bude prezident Ukrajiny Ondřej Soukup: Soudě podle výsledků se bude jmenovat Volodymyr Zelenskyj. Rozdíl v počtu hlasů je už takový (30% ku 16%), že stávající prezident Petro Porošenko nemá šanci ten náskok stáhnout. Samozřejmě, pokud se nestane něco naprosto nečekaného. Což tedy v případě Ukrajiny, jak víme, nikdy nelze vyloučt. Ale možná důležitější než prezidentské budou záříjové parlamentní volby. Zelenskyj totiž teprve vytváří vlastní politickou sílu a uvidíme, zda uspěje.

? Petr Soukup - Dnes 11:31 Jak podstatný je pro kampaň pana Zelenskyho jeho údajný sponzor oligarcha Ihor Kolomojskyj? Byl naprosto klíčový, tedy lze čekat, že bude do velké míry jeho loutka, nebo je to spíše jen pomluva? Co mu může oligarcha provést, kdyby loutka moc neposlouchala?

Osobně bych byl rád kdyby Prošenko odešel. Horší už to snad být nemůže. Ondřej Soukup: Nikdo přesně neví jakou roli Kolomyjskyj přesně hraje v kampani Zelenského. Jsou lidé, kteří tvrdí, že je autorem samotné myšlenky, jiní tvrdí, že s tím nemá nic společného. Každopádně se mu to velmi hodí. Kolomyjskyj je totiž na otevřené válečné stezce proti prezidentovi Porošenkovi a hovořilo se, že podporoval expremiérku Tymošenkovou. Ovšem vliv oligarchů je dnes mnohem slabší než před pěti lety, takže by Zelenskyj nebyl na něm tak jako tak úplně závislý.

? Lukáš Pelc - Dnes 11:08 Bude před druhým kolem volby nějak ovlivňovat Rusko? A případně jak? Ondřej Soukup: Zatím to nevypadá, fungovalo by to nejspíše kontraproduktivně. Moskva snad konečně pochopila, že na Ukrajině už nejsou proruské politické síly, které by měly šanci na úspěch (mj. proto, že jejich voliči zůstali na Krymu nebo na separatistickém Donbasu). Tudíž z hlediska Kremlu je potřeba počkat konce letošního volebního roku a pak se uvidí s kým bude Moskva jednat. Což ale samozřejmě neznamená, že ruské tajné služby se nemohou o něco pokoušet.

? Luděk Řehoř - Dnes 10:56 Uvažuje Ukrajina o vstupu do Evropské unie? Ondřej Soukup: Oficiálně to je hlavní zahraniční cíl země, schválený dokonce zákonem. Tedy, že Ukrajina se jednou stane plnohodnotným členem Evropské unie. Ovšem i největší optimisté chápou, že to je spíš dlouhodobý než střednědobý cíl.