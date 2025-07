"Nedovedu si představit, co se stane." Ukrajinci se po rozhodnutí USA bojí nejhoršího

Ukrajina vysílá tísňové signály. Poté co Spojené státy oznámily, že nepošlou střely pro protivzdušnou obranu, ukrajinští velitelé tvrdí, že bez americké munice budou zemi jen těžko bránit proti ruské agresi. Mediálně aktivní exporadce ukrajinského ministra vnitra mezitím volá o pomoc všechny, kterým na Ukrajině záleží.

Anton Geraščenko na sociální síti X zveřejnil naléhavou výzvu s žádostí o její sdílení. "Zastavení dodávek kriticky důležitých střel protivzdušné obrany a dalších zbraní ze strany Spojených států je otázkou života a smrti. Pokud Ukrajině dojdou střely pro systémy protivzdušné obrany, ukrajinská města nebudou mít žádnou ochranu před masivními ruskými údery," píše bývalý poradce ukrajinského ministra vnitra.

Obrací se na všechny příznivce jeho země, aby se snažili o obnovení dodávek nebo o nákup amerických systémů protivzdušné obrany a munice. Podle Geraščenka jsou v sázce miliony životů. "Vyzývám všechny novináře, aby se na to ptali na všech tiskových konferencích nebo jiných akcích spojených s americkou administrativou," píše ukrajinský patriot.

Obávají se i běžní Ukrajinci



Obavy panují i mezi běžnými obyvateli Kyjeva, kam se vydala agentura Reuters. Většina dotázaných projevila obavy, někteří ale nebyli překvapeni.

"Už to bude jen horší. Teď pomoc pozastavili, ale mohou ji ukončit úplně. Nevím. Nečekám nic dobrého," odpověděl Hennadii, třiašedesátiletý důchodce.

Vyhlídky na pozitivní budoucnost před sebou nemá ani Serhii, dvaadvacetiletý IT specialista. "Je to pro nás moc špatné, protože ještě před tím oznámením jsme začali čelit problémům s odrážením dronů a raket," poznamenal. "Nedovedu si představit, co se stane, až nám dojdou všechny zásoby."

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa potvrdila, že její ministerstvo obrany zastavilo dříve slíbené dodávky některých střel protivzdušné obrany a další přesné munice na Ukrajinu z obav, že se zásoby amerických zbraní příliš zmenšily. Podle mluvčí Bílého domu Anny Kellyové daly USA přednost svým zájmům.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí už si v této záležitosti předvolalo druhého nejvýše postaveného diplomata na velvyslanectví Spojených států v Kyjevě. "John Ginkel byl pozván na ukrajinské ministerstvo zahraničí (…) Ukrajinská strana zdůraznila, že jakékoliv otálení nebo průtahy v podpoře obranyschopnosti Ukrajiny by pouze povzbudily agresora k pokračování války," uvedla ukrajinská diplomacie.

"Jsme nyní hodně závislí na amerických dodávkách zbraní, i když Evropa dělá, co může. Ale bez americké munice to pro nás bude obtížné," uvedl pro agenturu AFP vysoce postavený zdroj z ukrajinské armády.

Moskva americké rozhodnutí naopak vítá. "Platí, že čím méně zbraní se na Ukrajinu dodává - tím blíže je konec speciální vojenské operace," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Speciální vojenskou operací označuje Rusko svou rozsáhlou invazi, kterou zahájil v únoru 2022 prezident Vladimir Putin.

Ruská zbraň se teď stala ještě strašnější. Ukrajinci ji zoufale hledají všude. (Celý článek s videem zde)