Ukrajina si uzákonila vstup do NATO. Nenecháme to bez odpovědi, hrozí Rusko

Kyjev/Moskva - Ukrajinský parlament ve čtvrtek většinou hlasů přijal zákon, který snahu stát se členem Severoatlantické aliance oficiálně zakotvuje jako prioritu státní politiky. Kyjev vidí v NATO záruky svrchovanosti a územní celistvosti země, postižené ruskou anexí Krymu a válkou s proruskými separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny. Kreml vzápětí pohrozil, že Rusko by takové přiblížení NATO k ruským hranicím nenechalo bez odpovědi. Černá Hora vstoupí do NATO. O členství bojovala od roku 2006, "obětovala" tomu dobré vztahy s Ruskem číst článek "Agrese Ruské federace proti Ukrajině, anexe části ukrajinského území postavila před ukrajinský stát neodkladný úkol reálně zajistit národní bezpečnost země," praví v odůvodnění zákona, pro který hlasovalo 276 z 357 přítomných poslanců. V zákoně je jako prioritní národní zájem uvedeno také členství v Evropské unii. Hlasování se odmítl účastnit poslanecký klub Opoziční blok, podle kterého by země měla být neutrální. V debatě zazněly také názory, že vstup do aliance není na pořadu dne a že se vláda jen snaží odvést pozornost od skutečných problémů. Ukrajinský prezident Petro Porošenko opakovaně označil vstup do NATO za strategický cíl Ukrajiny a slíbil o této otázce uspořádat referendum, aniž by však zmínil nějaký termín. Kyjev podle šéfa ukrajinské diplomacie také povzbudilo čerstvé rozšíření aliance o Černou Horu. "V podstatě už jdeme cestou ke členství v NATO. Vždyť NATO je nyní jediný bezpečnostní systém, který není založen jen na zájmech, ale zejména na hodnotách. Jsem naprosto přesvědčen, že už teď začínáme fungovat jako prvek východního křídla NATO," prohlásil Pavlo Klimkin, podle kterého Ukrajina hodlá plnit standardy NATO ještě před rokem 2020. Dosažení členství podle ministra nebude trvat celá desetiletí, jak tvrdí skeptici, ale nejprve musí Ukrajina uskutečnit reformy. Ukrajinský prezident Porošenko plánuje referendum o vstupu Ukrajiny do NATO číst článek Aliance na loňském summitu ve Varšavě potvrdila politickou i praktickou podporu Ukrajině a obě strany se dohodly na spolupráci ve 40 oblastech. Nicméně generální tajemník NATO Jens Stoltenberg upozornil, že ukrajinské členství ještě není na pořadu dne. Státy aliance se k plánům prozápadní ukrajinské vlády stavějí váhavě či odmítavě. Kreml na ukrajinská prohlášení ohledně členství v NATO reaguje podrážděně. "V Moskvě tradičně s nedůvěrou a znepokojením přistupujeme k rozšiřování NATO směrem k našim hranicím. Soudíme, že to ohrožuje naši bezpečnost a rovnováhu sil v euroasijské oblasti. Je jasné, že Rusko podniká všechny nezbytné kroky k zachování rovnováhy a obraně vlastních zájmů a bezpečnosti," prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Upozornil také, že na Ukrajině "pokračuje občanská válka", zatímco jednou z podmínek vstupu do aliance je absence vnitřních konfliktů a územních sporů. Kyjev a Západ obviňují Rusko z vojenské podpory separatistů v Donbasu a z přímé účasti v konfliktu, který si od dubna 2014 vyžádal na 10 000 mrtvých. Moskva tato obvinění popírá.

