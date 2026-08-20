Masivní úder na Kyjev trval devět hodin. Proti raketám byla obrana bezmocná

Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu desítkami raket a 168 drony, hlavním terčem byl Kyjev a jeho okolí
Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu desítkami raket a 168 drony. Nejtvrdší úder podle ukrajinského letectva směřoval na Kyjev a jeho okolí. Obrana sestřelila 145 dronů a většinu střel s plochou dráhou letu. Balistické rakety ale nezastavila. V metropoli zemřelo nejméně 13 lidí a více než 30 dalších utrpělo zranění.
Ukrajina zažila další těžkou noc. Rusko na její území vyslalo 168 dronů a desítky raket, včetně balistických, střel s plochou dráhou letu a hypersonických zbraní. Hlavním cílem byl podle ukrajinského letectva Kyjev a jeho okolí.
Ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila 145 dronů a většinu střel s plochou dráhou letu. U balistických raket však úspěch nezaznamenala ani jednou. Právě ty způsobily v metropoli nejhorší následky.
„Noční útok na Kyjev a Kyjevskou oblast trval skoro devět hodin,“ napsal na Telegramu ukrajinský premiér Serhij Koreckyj. Dodal, že ruské údery mířily také na civilní infrastrukturu v Oděské a Černihivské oblasti.
Ruské rakety v Kyjevě podle posledních zpráv zabily 13 lidí a více než 30 dalších zranily. Výbuchy poškodily obytné domy, školu i dětskou nemocnici. Některé části města navíc zůstaly bez elektřiny.
Zelenskyj: Pět procent amerických zásob může rozhodnout o zimě
Útok znovu ukázal jeden z největších problémů ukrajinské obrany. Kyjevu akutně docházejí protiraketové střely pro systémy Patriot, které patří k nejdůležitějším prostředkům obrany proti ruským balistickým raketám.
Prezident Volodymyr Zelenskyj proto tlačí především na Spojené státy. Podle něj by Ukrajině stačilo získat z amerických zásob pět procent střel Patriot, aby dokázala přežít nadcházející zimu. Deset procent by podle jeho slov výrazně posílilo schopnost Ukrajiny ničit ruské balistické rakety.
„Pokud nám prodají pět procent, přežijeme zimu a zachráníme lidské životy,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru pro CNN. Zároveň uvedl, že Kyjev v současnosti dostává jen zlomek toho, co potřebuje.
Po nočním útoku znovu apeloval na spojence, aby Ukrajině dodali další protiraketové střely. „Zatímco Moskva investuje do balistických raket a eskalace, takové útoky ne vždy dostávají ze strany světa odpověď, jakou by měly,“ uvedl.
Podle Zelenského Rusko nebude mír brát vážně, dokud Ukrajina nebude mít dostatečnou protiraketovou obranu. „Zachytávače Patriot zatím nelze nahradit a potřebujeme je každý den. Každá další raketa zachrání životy našich lidí,“ řekl.
Moskva tvrdí, že zasáhla vojenské cíle
Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že ruská armáda v noci zaútočila na Kyjev a okolní oblast. Podle Moskvy rakety a drony zasáhly mimo jiné zařízení na výrobu součástek pro drony, vojenský sklad a logistické centrum.
Ukrajina čelí v posledních měsících stále intenzivnějším ruským vzdušným útokům. Moskva při nich kombinuje velké množství dronů s různými typy raket a snaží se ukrajinskou protivzdušnou obranu zahltit.
Noční útok znovu ukázal její limity. Zatímco proti dronům byla obrana z velké části úspěšná, z balistických střel tentokrát nedokázala zasáhnout ani jednu. Právě na ně teď Kyjev zoufale shání další munici.