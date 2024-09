Ukrajinci se ostře ohradili po slovech prezidenta Pavla. Buďme realističtí, reagoval

Prezident Petr Pavel se v úterním rozhovoru pro americký deník New York Times vyjádřil k ruské agresi na Ukrajině. Okupovaná země by podle něj měla ohledně svých válečných cílů uvažovat více realisticky a přijmout, že část území by mohla alespoň dočasně zůstat pod ruskou kontrolou. Kyjev po vydání článku publikoval stanovisko, v němž tvrzení rázně odmítl.

