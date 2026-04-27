Ukrajina protestuje proti ruským lodím s ukradeným obilím v Izraeli

Ukrajina si předvolala izraelského velvyslance, aby mu předala protestní nótu poté, co do izraelského přístavu Haifa doplula další ruská loď, která je podle Kyjeva naložena obilím ukradeným Ruskem na okupovaném ukrajinském území. Obchodování s kradeným obilím by nemělo podkopávat přátelské vztahy mezi Ukrajinou a Izraelem, zdůraznil šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha na sociální síti.
"Je těžké pochopit, že Izrael adekvátně nereagoval na legitimní požadavek Ukrajiny ohledně předchozí lodi, která do Haify doplula s ukradeným zbožím. Teď další taková loď doplula do Haify. Znovu varujeme Izrael před přijetím ukradeného obilí a poškozováním našich vztahů," napsal Sybiha na sociální síti a dodal, že v této souvislosti si ministerstvo zahraničí oficiálně předvolalo na úterní ráno izraelského velvyslance.
Do Haify minulý týden připlula loď Abinsk s nákladem pšenice, kterou Rusové nejspíše ukradli na okupovaném ukrajinském území. Nehledě na varování z Kyjeva ohledně nelegálního původu obilí, izraelské úřady povolily náklad vyložit.
Ukrajina oficiálně požádala Izrael o mezinárodní právní pomoc, aby obilí zabavil a zabránil legalizaci výnosů z ukradeného zboží. Mezitím do Haify připlula další loď s nákladem nejspíše ukradeného obilí, poznamenal server RBK-Ukrajina.
Ukrajinská rozvědka na počátku letošního roku uvedla, že Rusko loni vyvezlo do světa na dva miliony tun obilí z okupovaných území Ukrajiny. Ukradené obilí skončilo v Egyptě, Bangladéši, Libanonu, Turecku či v Sýrii.
Muž, který střílel při sobotní galavečeři za účasti prezidenta Donalda Trumpa, si v pondělí u soudu vyslechl obvinění z pokusu o atentát na prezidenta, informují agentury. Jednatřicetiletý Cole Tomas Allen je obviněn také ze zločinů souvisejících s držením zbraní.
Jedenáct lidí utrpělo zranění v noci na pondělí při náletu ruských dronů na jihoukrajinskou Oděsu, oznámil ráno šéf městské vojenské správy Serhij Lysak na Telegramu. Mezi zraněnými jsou dvě děti. „Noc byla mimořádně těžká," napsal Lysak. Rusko podle něho útoky cílilo na obytné čtvrti a civilní infrastrukturu.
Německý turista zemřel po uštknutí hadem, když asistoval při představení zaříkávače hadů v hotelu v egyptském letovisku Hurghada u Rudého moře. Informovala o tom v pondělí německá policie. Zaříkávač nechal plaza turistovi vklouznout do kalhot. Smrt muže podle agentury AFP vyšetřují německá policie a státní zastupitelství.
Před půl rokem nebyla ani v první tisícovce světového žebříčku. Po dlouhé pauze vyplněné dvěma operacemi kotníku ale Karolína Plíšková předvádí fantastický návrat na okruh WTA. Čtyřiatřicetiletá Češka dělá vlny na turnaji v Madridu, bleskově se blíží návratu mezi elitu a ohromuje tenisovou planetu.
Mezinárodní lodní doprava v Hormuzském průlivu v tuto chvíli klesla prakticky na nulu v důsledku dvou souběžných blokád oblasti ze strany Teheránu a Washingtonu. Uvedla to v pondělí agentura Bloomberg s odkazem na data, která sestavila. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně, 18. dubna, kdy Írán krátce uvolnil svou blokádu, jich bylo přes 30.