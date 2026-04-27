27. 4. Jaroslav
Zahraničí

Ukrajina protestuje proti ruským lodím s ukradeným obilím v Izraeli

ČTK

Ukrajina si předvolala izraelského velvyslance, aby mu předala protestní nótu poté, co do izraelského přístavu Haifa doplula další ruská loď, která je podle Kyjeva naložena obilím ukradeným Ruskem na okupovaném ukrajinském území. Obchodování s kradeným obilím by nemělo podkopávat přátelské vztahy mezi Ukrajinou a Izraelem, zdůraznil šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha na sociální síti.

ukradeném obilí
Ilustrační foto.Foto: Reuters
"Je těžké pochopit, že Izrael adekvátně nereagoval na legitimní požadavek Ukrajiny ohledně předchozí lodi, která do Haify doplula s ukradeným zbožím. Teď další taková loď doplula do Haify. Znovu varujeme Izrael před přijetím ukradeného obilí a poškozováním našich vztahů," napsal Sybiha na sociální síti a dodal, že v této souvislosti si ministerstvo zahraničí oficiálně předvolalo na úterní ráno izraelského velvyslance.

Do Haify minulý týden připlula loď Abinsk s nákladem pšenice, kterou Rusové nejspíše ukradli na okupovaném ukrajinském území. Nehledě na varování z Kyjeva ohledně nelegálního původu obilí, izraelské úřady povolily náklad vyložit.

Ukrajina oficiálně požádala Izrael o mezinárodní právní pomoc, aby obilí zabavil a zabránil legalizaci výnosů z ukradeného zboží. Mezitím do Haify připlula další loď s nákladem nejspíše ukradeného obilí, poznamenal server RBK-Ukrajina.

Ukrajinská rozvědka na počátku letošního roku uvedla, že Rusko loni vyvezlo do světa na dva miliony tun obilí z okupovaných území Ukrajiny. Ukradené obilí skončilo v Egyptě, Bangladéši, Libanonu, Turecku či v Sýrii.

Německý turista zemřel po uštknutí hadem zaříkávače v egyptském hotelu

Německý turista zemřel po uštknutí hadem, když asistoval při představení zaříkávače hadů v hotelu v egyptském letovisku Hurghada u Rudého moře. Informovala o tom v pondělí německá policie. Zaříkávač nechal plaza turistovi vklouznout do kalhot. Smrt muže podle agentury AFP vyšetřují německá policie a státní zastupitelství.

ŽIVĚ Doprava v Hormuzu klesla k nule. Před konfliktem tudy denně proplouvalo kolem 135 lodí

Mezinárodní lodní doprava v Hormuzském průlivu v tuto chvíli klesla prakticky na nulu v důsledku dvou souběžných blokád oblasti ze strany Teheránu a Washingtonu. Uvedla to v pondělí agentura Bloomberg s odkazem na data, která sestavila. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně, 18. dubna, kdy Írán krátce uvolnil svou blokádu, jich bylo přes 30.

