Ukrajina předala Jižní Koreji dva vojáky z KLDR, oznámil Zelenskyj

Ukrajina předala Jižní Koreji dva severokorejské vojáky, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém středečním projevu na zasedání Valného shromáždění OSN. Jihokorejský prezident I Če-mjong označil ohlášení této informace za "velmi politováníhodné" a dodal, že se Ukrajina a Jižní Korea dohodly, že ji nezveřejní, napsala agentura Reuters i další média.
Severní Korea je spojencem Ruska, které pátým rokem vede válku proti Ukrajině, a na podporu ruských invazních sil poslala i své vojáky.
„Nedávno jsme poslali do Jižní Koreje dva severokorejské válečné zajatce,“ řekl Zelenskyj a dodal, že vojáky z KLDR není snadné chytit živé. Když jeden z nich pochopil, že bude zajat, snažil se podle ukrajinského prezidenta spáchat sebevraždu. Zelenskyj také obvinil severokorejský režim, že své lidi „využívá jako měnu a něco za to dostává“.
„Vzhledem k problémům, které by zveřejnění této informace mohlo vyvolat, jsme se shodli, že správným krokem je zachovat ji v tajnosti,“ napsal jihokorejský prezident v příspěvku na sociální síti X. „Nevím, proč ukrajinská strana porušila dohodu a zveřejnila tuto záležitost, ale je to velmi politováníhodné,“ uvedl I Če-mjong.
„Repatriace severokorejských vězňů je velmi citlivá záležitost s významnými dopady na diplomacii, národní bezpečnost a situaci na Korejském poloostrově,“ dodal jihokorejský prezident.
Dva příslušníci armády KLDR padli do ukrajinského zajetí loni v lednu během bojů v Kurské oblasti. Zelenskyj tehdy vzkázal Pchjongjangu, že je připravený je předat vůdci země Kim Čong-unovi výměnou za propuštění ukrajinských vojáků držených v ruském zajetí.
Lidskoprávní organizace na něj ale naléhaly, aby je nechal odvézt do Jižní Koreje, protože v komunistické Severní Koreji by jim hrozily tresty. Jihokorejská média také informovala, že tito dva zajatci dali najevo, že by chtěli zběhnout do Jižní Koreje.
Jeden jihokorejský opoziční poslanec ve čtvrtek novinářům řekl, že Severokorejci Ukrajinu opustili o víkendu a do Jižní Koreje přes třetí zemi přicestovali před několika dny. Domnívá se, že jsou pod ochranou tajných služeb.
Jihokorejské ministerstvo zahraničí uvedlo, že kvůli ochraně vojáků a jejich rodin nemůže informaci o jejich příjezdu potvrdit. Už v červnu Soul uvedl, že přijme všechny severokorejské zajatce, kteří bojovali na straně Ruska a kteří nechtějí být navráceni do Ruska nebo Severní Koreje.
Podle odhadů Ukrajiny a Jižní Koreje Pchjongjang od roku 2024 poslal do války na Ukrajině 14 000 až 15 000 vojáků a také Rusku poskytl miliony kusů munice do dělostřeleckých a minometných systémů, balistické střely, raketomety a další vojenskou techniku. Většina severokorejských vojáků byla nasazena v Kurské oblasti, kde pomáhali ruským silám vytlačit ukrajinské jednotky, které do tohoto regionu pronikly v srpnu 2024.
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