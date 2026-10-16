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Zahraničí

Evropa neumí Starlink nahradit, přiznala Kallasová. Ukrajina se bez něj neobejde

ČTK
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Evropa v blízké budoucnosti nebude mít kapacitu nahradit systém satelitního internetu Starlink, který Ukrajina využívá k obraně proti Rusku. V pátek to podle agentury AFP prohlásila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.

European Union leaders summit in Brussels
Místopředsedkyně Evropské komise Kaja Kallasová hovoří s médii při příjezdu na summit lídrů Evropské unie v Bruselu v Belgii dne 16. října 2026.Foto: REUTERS – Yves Herman
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Ukrajina si v posledních dnech stěžovala na omezení satelitního internetového spojení. Agentura Reuters v pátek s odvoláním na své zdroje napsala, že přímý pokyn ke zpomalení Starshieldu, což je vojenská verze sítě Starlink společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska, vydal Bílý dům.

„Starlink Ukrajina skutečně potřebuje a bohužel v dohledné době Evropa tuto schopnost nedokáže nahradit,“ řekla Kallasová.

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Ukrajina satelitní internet používá mimo jiné k navádění dronů, se kterými v sebeobraně podniká údery na cíle v Rusku. Ukrajinští představitelé uváděli, že ozbrojené síly nebyly o náhlém omezení předem informovány, což zmařilo některé vojenské mise.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu prohlásil, že jej výpadky systému mrzí a že o nich chce s americkou stranou mluvit. Za bolestivá také označil poslední rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který minulý týden oznámil, že se s ruským protějškem Vladimirem Putinem dohodl na dodávkách Západem sankcionované ruské ropy do USA.

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Americký prezident v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenskyj. Ukrajinské údery na ruské ropné rafinerie pak Trump označil za ostudné. Ukrajina přitom tyto útoky vysvětluje jako snahu zabránit Rusku získávat peníze na financování války. Trump obviňuje Kyjev z toho, že údery na rafinerie zvyšují ceny ropy na světových trzích, zároveň ale odmítá, že by k navýšení cen přispěla americká válka proti Íránu.

Evropská unie v době, kdy kvůli složitým vztahům s Trumpovou vládou debatuje o snížení závislosti na Spojených státech, připravuje vlastní alternativu systému Starlink, a to družicovou soustavu nazvanou IRIS2. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové tento chystaný systém nezávislost na amerických telekomunikačních řešeních Evropě poskytne.

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Evropa má již nyní vlastní možnosti satelitní komunikace, které ale podle analytiků neposkytují tak robustní řešení, jaké má Starlink. Velkou pozornost evropských vlád přitahuje například telekomunikační společnost Eutelsat, jejíž družicový signál pokrývá celou Evropu a dále Blízký východ, Afriku, Asii i Severní a Jižní Ameriku a jejíž terminály již Ukrajina používá.

Eutelsat kombinuje satelity na nízké oběžné dráze, jako provozuje Starlink, ale i na takzvané geostacionární dráze značně vzdálené od zemského povrchu. Velká vzdálenost od povrchu však znamená zpoždění v přenosu, což může být pro vojenské mise kritické.

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