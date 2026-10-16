Evropa neumí Starlink nahradit, přiznala Kallasová. Ukrajina se bez něj neobejde

Evropa v blízké budoucnosti nebude mít kapacitu nahradit systém satelitního internetu Starlink, který Ukrajina využívá k obraně proti Rusku. V pátek to podle agentury AFP prohlásila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
Ukrajina si v posledních dnech stěžovala na omezení satelitního internetového spojení. Agentura Reuters v pátek s odvoláním na své zdroje napsala, že přímý pokyn ke zpomalení Starshieldu, což je vojenská verze sítě Starlink společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska, vydal Bílý dům.
„Starlink Ukrajina skutečně potřebuje a bohužel v dohledné době Evropa tuto schopnost nedokáže nahradit,“ řekla Kallasová.
Ukrajina satelitní internet používá mimo jiné k navádění dronů, se kterými v sebeobraně podniká údery na cíle v Rusku. Ukrajinští představitelé uváděli, že ozbrojené síly nebyly o náhlém omezení předem informovány, což zmařilo některé vojenské mise.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu prohlásil, že jej výpadky systému mrzí a že o nich chce s americkou stranou mluvit. Za bolestivá také označil poslední rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který minulý týden oznámil, že se s ruským protějškem Vladimirem Putinem dohodl na dodávkách Západem sankcionované ruské ropy do USA.
Americký prezident v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenskyj. Ukrajinské údery na ruské ropné rafinerie pak Trump označil za ostudné. Ukrajina přitom tyto útoky vysvětluje jako snahu zabránit Rusku získávat peníze na financování války. Trump obviňuje Kyjev z toho, že údery na rafinerie zvyšují ceny ropy na světových trzích, zároveň ale odmítá, že by k navýšení cen přispěla americká válka proti Íránu.
Evropská unie v době, kdy kvůli složitým vztahům s Trumpovou vládou debatuje o snížení závislosti na Spojených státech, připravuje vlastní alternativu systému Starlink, a to družicovou soustavu nazvanou IRIS2. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové tento chystaný systém nezávislost na amerických telekomunikačních řešeních Evropě poskytne.
Evropa má již nyní vlastní možnosti satelitní komunikace, které ale podle analytiků neposkytují tak robustní řešení, jaké má Starlink. Velkou pozornost evropských vlád přitahuje například telekomunikační společnost Eutelsat, jejíž družicový signál pokrývá celou Evropu a dále Blízký východ, Afriku, Asii i Severní a Jižní Ameriku a jejíž terminály již Ukrajina používá.
Eutelsat kombinuje satelity na nízké oběžné dráze, jako provozuje Starlink, ale i na takzvané geostacionární dráze značně vzdálené od zemského povrchu. Velká vzdálenost od povrchu však znamená zpoždění v přenosu, což může být pro vojenské mise kritické.
Mohlo by vás také zajímat: „Toto je srovnatelné s jaderným úderem proti nám,“ říká ukrajinský důstojník k "vypnutí" některých funkcí Starlink
Levné opravy i po záruce. V Evropě vznikne čínská servisní síť pro baterie elektroaut
Největší světový výrobce trakčních baterií otevřel v Norsku moderní servis na jejich opravu. Zatím jde o druhé takové středisko v Evropě, další ale mají rychle přibývat. Majitelům elektromobilů se tak rýsuje možnost cenově dostupných oprav i po konci záruční lhůty.
Česko spolu s dalšími státy prosadilo do závěrů summitu nové požadavky na ETS
Několika členským státům Evropské unie včetně Česka se do závěrů summitu EU podařilo dostat novou výzvu Evropské komisi, aby znovu vyhodnotila dopady systému emisních povolenek ETS2. Vyplývá to z konečných závěrů prvního dne jednání, který proběhl ve čtvrtek.
Vrací se, aby se pomstil. Jan Pachl natáčí novou sérii Věřitel s Martinem Hofmannem
Šestidílná série Věřitel, která vzniká pro Oneplay v režii Jana Pachla, diváky vrátí do divokých devadesátek i tuhých osmdesátých let. V hlavní roli emigranta vracejícího se domů a toužícího po pomstě se představí Martin Hofmann. Autory série jsou Ondřej Gabriel a Tomáš Vávra, podepsaní mj. pod oceňovanou sérií Štěstíčku naproti.
Trump nás podrazil, prohlásil Babiš před začátkem summitu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijde na dnešní jednání Evropské rady s tím, že nemá peníze a rakety Patriot, řekl v pátek před zahájením summitu EU český premiér Andrej Babiš. Ukrajina bude prvním z dnešních témat setkání unijních prezidentů a premiérů. Babiš se rovněž kriticky vyjádřil k dohodě mezi americkým prezidentem Trumpem a jeho ruským protějškem.
Kritizovat Klempíře je módní. Denemarková si hraje na disidentku, říká známý spisovatel
Spisovatel Petr Stančík se ostře pustil do Radky Denemarkové kvůli jejímu vystoupení na knižním veletrhu ve Frankfurtu. Její kritiku ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) považuje za konformní a její obavy o svobodu slova vidí úplně jinak. „Na tom projevu nic odvážného nebylo,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Podle něj se z kritiky ministra stal v kulturním prostředí téměř povinný rituál.