Ukrajina posunula hranice svých možností. Masivní střela zasáhla klíčovou továrnu

Ukrajinské síly provedly historicky nejvzdálenější útok pomocí vlastní střely Flamingo. Zasáhly votkinský strojírenský závod hluboko v ruském vnitrozemí, zhruba 1700 kilometrů od hranic. Jde o jediné místo, kde Rusko vyrábí strategické rakety Jars nebo Iskander. Podle analytika Antona Geraščenka útok ochromí výrobu těchto klíčových zbraní na několik měsíců.
Ukrajina posunula hranice svých vojenských možností. V noci na 21. února zasáhla votkinský strojírenský závod v Udmurtsku, který leží neuvěřitelných 1700 kilometrů od ukrajinských hranic. Jak na sociální síti X upozornil ukrajinský analytik a bývalý náměstek ministra vnitra Anton Geraščenko, jde o dosud nejvzdálenější úder ukrajinskou střelou s plochou dráhou letu v historii.
Zbraň s názvem Flamingo není žádný malý dron, ale masivní střela s rozpětím křídel sedm metrů a tunovou bojovou hlavicí. Přestože letí rychlostí kolem 700 kilometrů za hodinu, ruská obrana ji nedokázala zachytit. Podle odborníků za tím stojí extrémně nízký let a moderní navigace, která se orientuje podle terénu a nepotřebuje signál GPS. Flamingo tak dokázalo obletět oblasti s hustou protivzdušnou obranou, která se soustředí hlavně kolem Moskvy a frontové linie.
Cíl útoku nebyl náhodný. Votkinský závod je pro ruskou armádu naprosto zásadní. Je to totiž jediné místo v celém Rusku, kde se vyrábějí mezikontinentální střely Jars, námořní střely Bulava a také rakety Iskander. Právě Iskandery Rusko v letošní zimě masivně využívá k ničení ukrajinské energetické sítě.
Technická ředitelka společnosti Fire Point Iryna Terech, jejíž firma střelu vyvinula, označila nálet za „nejdelší nálet řízenou střelou v dějinách ukrajinské výzbroje“. Podle dostupných informací výbuch zcela zničil budovu číslo 19, kde se nacházela dílna pro galvanické lisování. To je pro výrobu těl raket kritické místo. Analytici odhadují, že se kvůli tomu výroba v celém závodě omezí na tři až šest měsíců.
Geraščenko ve svém příspěvku zdůrazňuje, že úspěšný zásah odhalil velkou slabinu v ruské ochraně. Ukázalo se, že ruská obranná infrastruktura v odlehlejších regionech je zranitelná. Pro Ukrajinu to znamená přechod do nové fáze války, kdy dokáže vlastními zbraněmi velmi přesně zasahovat strategické cíle hluboko v ruském týlu a odrazovat nepřítele od dalších útoků.