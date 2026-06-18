Ukrajina pokořila ruský rekord v počtu dronů vyslaných za jeden den

Ukrajina překonala dosavadní ruský rekord co do počtu dronů vyslaných na území nepřítele za jediný den. Napsal to nezávislý portál Agentstvo, který vychází ze statistik zveřejňovaných oběma zeměmi. Ruské ministerstvo obrany ve čtvrtek dopoledne informovalo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulý den zneškodnila 992 ukrajinských dronů.
Kolik celkem nepilotovaných ukrajinských letounů se ruském vzdušném prostoru pohybovalo, Moskva nezveřejňuje. „Tento útok nejen přebil dosavadní ukrajinský rekord co do počtu dronů použitých za jeden den, překonal i nejvyšší počet dronů, které za 24 hodin vypustilo Rusko,“ napsalo Agentstvo.
Připomíná, že doposud byl za nejrozsáhlejší považován ruský útok na Ukrajinu z letošního 24. března, kdy ruská armáda nad území sousední země za jediný den vyslala 948 dronů různých typů.
Ruský resort obrany ve čtvrtek také oznámil, že Ukrajina k útokům použila deset naváděných leteckých bomb, tři střely odpalované z amerického raketometu HIMARS a čtyři ukrajinské střely s plochou dráhou letu Flamingo.
Předchozí rekordní útok Ukrajina podnikla 6. června, kdy Rusko zaznamenalo sestřelení 911 dronů, 13 leteckých bomb a čtyř střel HIMARS.
Agentstvo píše, že tyto statistiky jsou důkazem rostoucích možností Ukrajiny. V prvních letech války, kterou Rusko proti Ukrajině vede od února 2022, se ukrajinské ozbrojené síly nemohly vyrovnat ruské armádě, pokud jde o intenzitu útoků ve vnitrozemí nepřítele.
Přelom nastal letos a v březnu počet dronů vyslaných Ukrajinou do Ruska v měsíčním úhrnu převýšil počet dronů vyslaných Ruskem k útokům na Ukrajinu. V dubnu mělo převahu Rusko, v květnu pak zase Ukrajina.
Největší dronový útok v noci na čtvrtek zažila Moskva. Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly mimo jiné rafinerii v jihovýchodní části města. Podnik se stal terčem útoku podruhé za tři dny.
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