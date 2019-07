"Třeba budou neschopní a brát úplatky." Do parlamentu Ukrajiny míří neznámí poslanci

Od nedělního rána Ukrajinci vybírají poslance. Ačkoli předvolební průzkumy jsou v zemi tradičně nespolehlivé, shodují se v tom, že bude pokračovat takzvané zelené tsunami. Strana Služebník lidu nového prezidenta Volodymyra Zelenského získá podle nich až polovinu hlasů.

Na druhém místě je podle průzkumů se zhruba deseti procenty hlasů otevřeně prokremelská Opoziční platforma Za život, sdružující zbytky Strany regionů svrženého prezidenta Viktora Janukovyče. Její lídr Viktor Medvedčuk těsně před volbami odletěl do Kremlu, kde ho podpořil ruský prezident Vladimir Putin.

Kolem osmi procent by měla získat Evropská solidarita bývalého prezidenta Petro Porošenka. Přes pětiprocentní laťku by se do parlamentu mohla dostat ještě strana Hlas rockového zpěváka Svjatoslava Vakarčuka, Vlast bývalé premiérky Julie Tymošenkové a hnutí Síla a čest někdejšího šéfa ukrajinské tajné služby Ihora Smeška. Všechny tyto politické síly se pohybují mezi čtyřmi a šesti procenty hlasů.

Naopak zcela propadávají radikální nacionalisté, kteří nemají ani dvě procenta preferencí. Nepomohlo ani to, že se spojily prakticky všechny nacionalistické skupiny, včetně Pravého sektoru, kterým ruská média tak ochotně strašila své diváky.

To ale není vše. I kdyby Zelenského strana získala přes polovinu hlasů, stejně si bude muset hledat koaličního partnera. Podle stranických seznamů se volí jen polovina z 550 poslanců parlamentu. O druhé se rozhoduje v jednomandátových okrscích po vzoru třeba českého Senátu.

Zde se očekává, že Zelenského strana ztratí, protože obvykle vítězí místní oligarchové, kteří jsou v regionech i hlavními zaměstnavateli. Přirozeným koaličním partnerem by byl Hlas, pokud se ovšem do parlamentu dostane.

Zájem vstoupit do koalice by měla i Julie Tymošenková, která nedělní volby již dříve označila za "celonárodní volby premiéra" s tím, že je jasné, že v jejím podání by to měla být spíše premiérka. Kyjevští odborníci ale pochybují, že by Zelenskyj chtěl mít za partnerku velmi zkušenou a mimořádně ambiciózní Tymošenkovou.

Tím spíše, že Zelenského hlavním heslem je totální výměna politických elit. Na jeho kandidátce tak není žádný poslanec současného parlamentu. "My jsme řekli, že je potřeba vyměnit celý parlament. Takže ani ti, kteří nás podporovali, tam nebudou," prohlásil z rozhovoru pro list RBK­-Ukrajina šéf Zelenského prezidentské kanceláře Andrij Bohdan.

Ovšem mezi kandidáty v jednomandátových okrscích jsou i lidé, zjevně spojení s místními oligarchy. A to včetně Ihora Kolomojského, jehož televize 1+1 vysílá jak seriál Služebník lidu, tak další humoristické programy Zelenského společnosti Kvartal 95.

Bližší pohled na volební kandidátku však ukazuje, že až tak velká revoluce se konat nejspíš nebude. Podle analýzy serveru Liga.net patří 35 kandidátů k Zelenského firmě Kvartal 95, která kromě jiného produkovala i televizní seriál Služebník lidu, ve kterém hrál současný prezident hlavní roli. Zhruba padesátka jsou občanští aktivisté a asi padesátka představuje představitele malého a středního byznysu.

Šéf Zelenského prezidentské kanceláře Andrij Bohdan však v nezvykle otevřeném rozhovoru přiznal, že o spoustě kandidátů neví vlastně vůbec nic. "Třeba budeme mít dvě stě poslanců za Služebníka lidu. Dvacet procent z nich budou špatní, budou brát úplatky. No a ještě pětina bude neschopná. Ale 60 až 70 procent budou normální lidi," řekl s odzbrojující upřímností.

Nakolik to bude stačit na změnu fungování ukrajinské politiky, se teprve ukáže. "My nemáme žádný plán. Všechno je emocionální. Něco se stalo, odpoledne se poradíme a pak zveřejníme video. S tím se nedá bojovat, protože nemůžete vidět do hlavy lidí, kteří se ještě nerozhodli," tvrdil Bohdan.

