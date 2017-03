Důležitý Porošenkův muž je ve vazbě. Hlavní ukrajinský výběrčí daní se zapletl do podvodů s plynem

před 1 hodinou

Trestnímu stíhání na Ukrajině čelí první z lidí kolem prezidenta Petra Porošenka. Je jím hlavní výběrčí daní Roman Nasirov. Vyšetřovatelé jej obvinili z korupce a zpronevěry. Jeho kauza začíná u vyšetřování uprchlého poslance Olexandra Oniščenka - jednoho z mnoha podnikatelů, kteří údajně podváděli stát při obchodu s plynem.

Kyjev - "Musíte nechat zavřít tři svoje politické spojence," odpověděl prý kdysi zakladatel Singapuru Li Kuang-jao na otázku, jak se mu podařilo porazit korupci. Mohlo by se zdát, že se jím inspiroval i ukrajinský prezident Petro Porošenko

Jenže drama, které se odehrává kolem hlavního ukrajinského výběrčího daní Romana Nasirova, je poněkud jiné.

Nasirov, jeden z Porošenkových lidí, je podezřelý z korupce a zpronevěry. A nebýt tlaku aktivistů, části poslanců a zahraničních diplomatů, své trestní stíhání by sledoval z klidu svého londýnského bytu. Takto ale skončil ve vazbě.

Kauza šéfa daňové a celní správy Nasirova začíná u vyšetřování uprchlého poslance Olexandra Oniščenka.

Ten je jedním z mnoha podnikatelů, kteří údajně podváděli stát při obchodu se zemním plynem. Jeho postup nebyl nijak složitý: nakupoval plyn pro domácnosti za dotované ceny a pak ho prodal na volném trhu za cenu tržní.

K tomu ovšem potřeboval politické krytí. Oniščenko ho podle listu Ukrajinska pravda míval v osobě ministra energetiky Eduarda Stavického - za éry bývalého prezidenta Viktora Janukovyče. Po jeho pádu se ale Oniščenko rychle přeorientoval a podle vlastních slov začal platit Romanu Nasirovovi a Ihoru Kononěnkovi, blízkému příteli prezidenta Porošenka.

"Je to jen pomluva"

Ihor Kononěnko tvrdí, že jde o pomluvu. A upozorňuje, že když Oniščenko přišel loni v létě o imunitu, zmizel do Ruska, a tudíž to může být součástí "hybridní války" Moskvy proti Kyjevu.

To ale podkopávají SMS zprávy, které unikly na veřejnost. Dokazují, že Kononěnko peníze od Oniščenka opravdu bral.

V případě šéfa fiskální služby Nasirova jsou důkazy ještě jednodušší. Existovaly podepsané dokumenty, ve kterých odpouští Oniščenkovým firmám různé daně a poplatky za využívání přírodních zdrojů.

Kromě toho je Nasirov už od loňska vyšetřován kvůli svým dvěma londýnským bytům. Nenapsal je totiž do svého majetkového přiznání. Sám Nasirov se hájil tím, že formálně byty nejsou jeho, protože je má na leasing na 125 let.

V cestě mu stáli aktivisté

Podle informací týdeníku Zerkalo Tyžňja se Nasirov dozvěděl o svém chystaném zatčení den předem, a to přímo od lidí z prezidentské kanceláře. Okamžitě se schoval do nemocnice s podezřením na vysoký tlak. Ale i tam ho našli detektivové a podařilo se jim ho přepravit do budovy soudu.

Tam přijely stovky aktivistů, aby mu zabránily v útěku. Po dvou nocích, kdy hlídali v soudní budově, nakonec kyjevský soud poslal obviněného Nasirova do vazby s možností kauce ve výši 100 milionů hřiven (zhruba 100 milionů korun).

Aktivisté slaví vítězství. Je to poprvé, co ve vazbě skončil někdo z okolí současného prezidenta Porošenka.

Jeden z nich, poslanec Mustafa Najjem, ale varoval, že nyní je třeba se připravit na odvetu proti Národnímu antikorupčnímu úřadu (NABU). Útok na Nasirova jistě nebude bez následků. Ostatně parlament již nařídil audit celého úřadu.

autor: Ondřej Soukup