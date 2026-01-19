Ukrajina nasazuje nové drony. Mají ničit ruské obrněnce mimo dosah rádiového spojení

Ukrajinští výrobci dronů se snaží zasáhnout ruské pozice daleko za frontou, kde zakřivení Země blokuje signál, na kterém závisí jejich levné útočné drony. Přicházejí s inovační taktikou.
Za poslední rok a půl drony s krátkým doletem, jako jsou sebevražedné FPV drony, doslova vyčistily území o šířce přibližně 20 kilometrů na obou stranách frontové linie. Ani Ukrajina, ani Rusko se tam neodvažují umístit zbraně vysoké hodnoty.
Oblast těsně za současným dosahem dronů FPV se stala hlavním logistickým uzlem ruské války – a nejnovějším cílem ukrajinských výrobců útočných dronů. Navrhují, testují a právě začínají s hromadnou výrobou nových konfigurací dronů, které udržují spojení s hlavními cíli ve vzdálenosti až 50 kilometrů. A v ideálním případě i dále.
Ukrajinská armáda si je velmi dobře vědoma cenných cílů, jako jsou ruské tanky, protiletadlové baterie a železniční uzly, které se nacházejí těsně mimo dosah jejich současného arzenálu dronů. Snaží se o kombinaci signálních přenašečů, „mateřských“ dronů, autopilotů a extrémně dlouhých cívek optických vláken, aby doletěli až do cíle.
„V současné době nemáme k dispozici žádné spolehlivé zbraně s dosahem větším než dělostřelectvo nebo drony FPV,“ řekl Oleksij, ředitel vývoje ve společnosti WarBirds of Ukraine zabývající se výrobou dronů, pro Kyiv Independent. „S optickým kabelem se dostanete asi na 20 kilometrů. S rádiovým naváděním můžete letět asi na 30 kilometrů,“ vysvětlil.
Nejnovější modely jsou dostatečně funkční, říká Serhij, pilot dronů z okolí Charkova, podle kterého nové bezpilotní letouny dosahují dále do ruského území. „Už teď můžeme spolehlivě zasáhnout cíle na vzdálenost 30 kilometrů,“ řekl Serhij serveru. „Nyní nastává nová vlna vývoje, takže za rok budou mít úplně jiné schopnosti,“ doplnil.
Zesilovače signálu mohou rozšířit dosah připojení. Mateřské drony dělají něco podobného, přičemž zároveň vysazují řadu FPV dronů – které jsou samy omezeny krátkou výdrží baterie a dosahem signálu – blíže k identifikovaným ruským cílům. Mateřský dron je něco jako letadlová loď - je to velký nákladní dron, který nese náklad menších útočných dronů, které v pravý čas vypustí na cíl.
Společnost WarBirds například přeměnila své levné a lehké průzkumné drony na bombardovací dron s názvem Puhach. Vybavili ho různými přídavnými zařízeními, aby fungoval jako mateřský dron, který shazuje kvadrokoptéry až do vzdálenosti 37 kilometrů a poté funguje jako opakovač signálu pro komunikaci s nimi.
Vyrij, jedna z největších společností na výrobu FPV dronů na Ukrajině, nedávno představila svou dosud největší kvadrokoptéru, MAX 15. Ta je navržena tak, aby unesla více baterií a výbušnin a „byla schopná překonat vzdálenost až 50 km v závislosti na hmotnosti hlavice, baterie a přítomnosti signálního opakovače“.
Vládou financovaná iniciativa Brave1, která řídí ukrajinské vojenské technologické start-upy, rovněž pracuje na řešení. Neustále testují nové způsoby, jak zasáhnout vysoce hodnotné ruské cíle.
Mezi nimi jsou i drony odolné proti elektronickému boji, řízené optickými vlákny. Ukrajinské firmy navíjejí cívky o délce až 40 kilometrů.
Podle ředitele Oleksije jde při vývoji o „zlatou střední cestu“ mezi trojicí faktorů: dosahem, užitečným zatížením a přesností. Důležité jsou podle něj také náklady.
Ukrajina investovala peníze do dronů pro údery v hloubce nepřátelského týlu, které zasahují ruské cíle, jako jsou továrny na výrobu zbraní a stacionární vojenské pozice tisíce kilometrů od hranic. Tyto bezpilotní letouny jsou ale příliš drahé a Ukrajina jich nevyrábí dost na to, aby udržela krok s částí fronty těsně za rádiovým horizontem.
„Dalším důvodem k obavám je, že ruská elektronická válka zřejmě omezila efekt raket HIMARS dodávaných USA, které mají dosah 80 kilometrů v závislosti na dodávané munici,“ popsal James Lythgoe, který vede ukrajinskou pobočku americké společnosti Shield AI zabývající se drony.
„HIMARS, které jsou mnohem dražší než drony, klesly z 90% přesnosti na dnešních přibližně 20 %,“ vysvětlil Lythgoe pro Kyiv Independent.
Bezpilotní letouny V-BAT od společnosti Shield AI jsou průzkumné drony s dlouhým doletem, které mohou za jeden let strávit ve vzduchu až 13 hodin. Díky drahému připojovacímu vybavení a schopnosti udržet se ve vysokých nadmořských výškách se specializují na oblasti, kam se dnešní FPV drony nedostanou.
Lythgoe popsal, že V-BAT například našly 140 vysoce hodnotných ruských cílů, včetně dělostřelectva a protivzdušné obrany. Ve více než stovce těchto případů ale nemohly najít ukrajinský útočný dron, který by tyto cíle stihl včas zasáhnout.
Vzpomněl na nedávný případ, kdy V-BAT pozorovali SA-22 Pancir, systém protivzdušné obrany. „Sledovali jsme ho přes hodinu a 40 minut a nemohli jsme najít útočnou platformu. SA-22 je přitom aktivum v hodnotě přes 15 milionů dolarů. A to bylo ve vzdálenosti 110 kilometrů (za hranicí),“ řekl Lythgoe.
Dalším omezením je, že mnoho ukrajinských dronů může létat do těchto hloubek za ruskou linií, ale nelze se spolehnout, že identifikují své cíle, jakmile se tam dostanou, bez kontroly pilota.
Stejně jako u mnoha prvků dronové války mnozí čekají na lepší zaměření, hlavně vylepšené umělou inteligencí. Oleksij uvedl, že WarBirds se podařilo použít nové moduly automatického zaměření k nastavení úderů „ze vzdálenosti tří kilometrů od cíle, ve výšce 800 metrů, kde je rádiový horizont, což je nejdůležitější věc. A pak už s tím nemusíme nic dělat.“