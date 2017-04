Ukrajina na Eurovizi nepustí ruskou zpěvačku kvůli návštěvě Krymu, Rusové přenos nebudou vysílat

AKTUALIZOVÁNO před 30 minutami

Ruská státní televize Pervyj kanal oznámila, že nebude vysílat letošní písňovou soutěž Eurovize, která se příští měsíc odehraje v Kyjevě, protože Ukrajina zakázala vstup do země ruské zpěvačce Juliji Samojlovové kvůli návštěvě anektovaného Krymu.

Moskva - Ruská státní televize Pervyj kanal ve čtvrtek oznámila, že nebude vysílat letošní písňovou soutěž Eurovize, která se příští měsíc odehraje v Kyjevě. Stalo se tak poté, co Ukrajina zakázala vstup do země ruské zpěvačce Juliji Samojlovové kvůli návštěvě anektovaného Krymu. Evropská vysílací unie (EBU) tak podle ruských médií přijde přinejmenším o deset milionů ruských diváků.

"Pervyj kanal dnes obdržel dopis Evropské vysílací unie(EBU) s oznámením, že unie není s to vyřešit problém s účastí Julije Samojlovové v soutěži Eurovize, s odvoláním na rozhodnutí ukrajinských zvláštních služeb," uvedla televize v prohlášení. "Za této situace Pervyj kanal nepovažuje za možné vysílat Eurovizi 2017," dodala s tím, že vše zavinila "snaha Ukrajiny zpolitizovat soutěž".

Po marných snahách přesvědčit Ukrajinu, aby zrušila ruské reprezentantce zákaz vstupu do země, EBU navrhla, aby ruská televize buď vyměnila interpretku, anebo aby se zpěvačka zúčastnila soutěže formou přímého přenosu z Moskvy. Obě varianty ale ruská televize odmítla jako "naprosto nepřijatelné", protože vystoupení "na dálku" by Rusku diskriminovalo a odporovalo by pravidlům soutěže. A nahradit invalidní Samojlovovou jinou zpěvačkou podle stanice taky nepřipadalo do úvahy.

Internetový list Gazeta.ru poznamenal, že televizi kvůli zřeknutí se soutěže nehrozí velké finanční ztráty; Eurovize je sice v Rusku velice populární a má velkou sledovanost, ale jde o "jednorázovou akci". Citelněji prý ruské rozhodnutí pocítí sama EBU, která vydělává na prodeji přenosových práv a na hlasování diváků prostřednictvím krátkých textových zpráv.

Až po kyjevské soutěži se má podle listu rozhodnout o tom, zda EBU nějak potrestá Ukrajinu za vyloučení ruské zpěvačky, popřípadě i Rusko za odmítnutí vysílat soutěž.

Po ruské anexi Krymu ukrajinské úřady daly na černou listinu více než stovku ruských umělců a kulturních činitelů, kteří anexi ukrajinské poloostrova podpořili.

Postoj Kyjeva k ruské zpěvačce vyvolal hněvivé komentáře mluvčího Kremlu i mluvčí ruské diplomacie. Nahrál do karet také odpůrcům Eurovize v Rusku, podle kterých nejde o žádné umění, ale propagandu Západu a angličtiny.

"Je to hloupost obou stran," okomentoval aféru frontman populární kapely Mašina vremeni Andrej Makarevič. Rusové si podle něj byli vědomi, že Ukrajinci nepustí Juliji do soutěže, ale úmyslně vyvolali konflikt. Ukrajina v tomto případě mohla udělat výjimku, ovšem místo toho si pověst nevylepšila.

Česká republika se soutěže zúčastnila pětkrát. Nejdále se loni dostala Gabriela Gunčíková, která se probojovala se skladbou I Stand do velkého finále. V něm skončila předposlední, na 25. místě. Letos bude Česko v Kyjevě reprezentovat zpěvačka Martina Bárta.

autor: ČTK

