Polský lídr překvapil: Kyjev nás chtěl zatáhnout do války a spojit se v jeden stát

V březnu 2022 byl tehdejší polský vicepremiér Jarosław Kaczyński jedním z prvních západních politiků, kteří po vypuknutí ruské invaze navštívili Kyjev. Nyní polská média řeší jeho tvrzení, že na začátku války měla Ukrajina usilovat i o spojení s Polskem v jeden stát. Podle Kaczyńského by tak Kyjev „zatáhl“ Varšavu do války a v ukrajinských kalkulacích mohlo hrát roli i členství Polska v NATO.
Současný lídr polské opoziční strany Právo a Spravedlnost (PiS) Jarosław Kaczyński se o víkendu v polském Augustówě zúčastnil kongresu mladých s názvem Mládež pro Polsko zítřka. Během setkání přišla řeč také na polsko-ukrajinské vztahy.
Kaczyński se při té příležitosti nechal slyšet, že v první fázi války Ukrajina od Polska očekávala kroky, s nimiž Varšava nemohla souhlasit, popsal setkání například polský list Rzeczpospolita.
„Často šlo také o různé otázky spojené s tím, zda něco dělat, nebo nedělat. Ukrajinci někdy očekávali věci, s nimiž jsme z různých důvodů, o kterých ale nemohu mluvit, nemohli souhlasit. Obvykle se nám podařilo najít takové řešení, aby tehdy dobré polsko-ukrajinské vztahy pokračovaly,“ řekl Kaczyński během víkendového kongresu.
Staronové spojení
Dodal, že později se vztahy mezi oběma zeměmi začaly vyvíjet jinak. Mezi Kyjevem a Varšavou se v posledních letech projevuje napětí, a to zejména kvůli historickým otázkám a sporům kolem ukrajinských uprchlíků, kterých se v Polsku nachází kolem jednoho milionu.
„Později se to začalo vyvíjet úplně jinak,“ pokračoval Kaczyński. „Ale je třeba jasně říct, že Ukrajinci změnili koncepci. Myslím, že zpočátku měli trochu zvláštní představu, že nás do této války zatáhnou, dokonce na základě vytvoření jednoho státu,“ uvedl předseda PiS.
Dodal, že podle něj mohlo mít v ukrajinských kalkulacích význam také členství Polska v Severoatlantické alianci. „Kromě toho šlo také o zapojení NATO. Myslím, že se domnívali, že takových cílů lze dosáhnout, ale tím si nejsem jistý. Historici to zjistí,“ dodal Kaczyński.
Dále uvedl, že Ukrajina mohla v první fázi ruské invaze mylně odhadovat možnosti Polska. „Polsko (...) prakticky nemělo žádné skutečné ozbrojené síly. Nemohlo vstoupit do války,“ vysvětlil tehdejší situaci.
Zelenského projev
K tehdejšímu údajnému návrhu na spojení Ukrajiny a Polska do jednoho státu Kaczyński dodal, že „Zelenského projev v Sejmu šel právě tímto směrem“.
Tím narážel na projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z 11. března 2022 před polským parlamentem. Ukrajinský prezident v něm opakovaně zdůrazňoval blízké vztahy mezi Ukrajinci a Poláky a děkoval Varšavě za podporu v prvních týdnech invaze.
„Ukázalo se, že mezi námi, mezi našimi národy, už nejsou žádné hranice — fyzické, historické ani osobní,“ řekl tehdy Zelenskyj. „Cítím, že jsme již vytvořili mimořádně silné spojenectví. Možná neformální. Ale spojenectví, které vyrostlo z reality, nikoli ze slov na papíře,“ dodal tehdy.
První dny invaze
Na jiném místě projevu Zelenskyj řekl, že Ukrajina a Polsko mají dohromady 90 milionů obyvatel a mohou se stát lídry v ochraně Evropy před Ruskem. Též uvedl, že se obě země „již sjednotily“ v obraně svobody, připomíná například ukrajinský server Hromadske.
Polská média si všímají, že Kaczyńského překvapivé tvrzení o ukrajinských „představách“ přejala i ruská státní a propagandistická média, píše například polská Gazeta.
Přitom právě Kaczyński byl jedním z prvních západních politiků, kteří po ruské invazi přijeli do Kyjeva. Dne 15. března 2022, necelé tři týdny po začátku ruského útoku, tam dorazil společně s tehdejším premiérem Mateuszem Morawieckým a tehdejšími premiéry Česka a Slovinska – Petrem Fialou a Janezem Janšou.
Historická paralela
Během návštěvy, která se uskutečnila na pozadí pokračujícího ostřelování Kyjeva a jeho okolí, Kaczyński mimo jiné vyzval západní představitele k odvaze, „která jim často bohužel chybí“. Následně vyzýval dokonce k vytvoření ozbrojené mírové mise NATO na Ukrajině.
Co se týče spojení Polska a Ukrajiny, určitou historickou paralelu lze najít v polsko-litevském soustátí, Rzeczpospolité obojga narodów, které vzniklo Lublinskou unií v roce 1569 a zaniklo na konci 18. století v důsledku dělení Polska. Součástí soustátí byla rozsáhlá území dnešního Polska, Ukrajiny, Běloruska, Litvy a částí dalších dnešních států včetně Ruska.
Pokud by se Polsko a Ukrajina spojily na začátku roku 2022, vznikl by tak — alespoň „tabulkově“ — jeden z největších států Evropy. S populací dosahující téměř 80 milionů lidí by hypotetická „Polskokrajina“ byla těsně po Německu druhým nejlidnatějším státem Evropské unie.
S nominálním HDP ve výši zhruba 900 miliard dolarů by pak vznikla ekonomika srovnatelná například s tehdejším Nizozemskem. A s aktivní armádou čítající až 400 tisíc vojáků by šlo o nejpočetnější ozbrojenou sílu v Evropské unii a jednu z nejpočetnějších v Evropě.
Stát by samozřejmě čelil mimo jiné i nespočtu vnitřních problémů. Kromě těch kulturních a historických například tomu, že Polsko už roku 2022 mělo téměř 4,5násobný HDP na obyvatele než Ukrajina. Případné sjednocení by tak mohlo být ještě náročnější, než bylo spojení Východního a Západního Německa roku 1990.
Vzniklý stát by rovněž musel vyřešit řadu mezinárodních závazků – například Kaczyńským zmíněné NATO, ale zrovna tak členství v Evropské unii a dalších mezinárodních organizacích.
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