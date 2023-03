Ukrajina má problém. Mobilizovaných přibývá, strategie je zoufalá, tvrdí analytik

Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) oznámila, že zablokovala 26 účtů na sociální síti Telegram. Údajně pomáhaly lidem, aby se vyhnuli mobilizaci, píše americký server Newsweek. Informace přichází nedlouho po článku časopisu The Economist, který tvrdil, že "Ukrajina v prvních dvou měsících letošního roku viditelně zintenzivnila mobilizační aktivity".

Podle The Economist je mobilizace na Ukrajině stále agresivnější, přičemž se objevily zprávy o vydávání povolávacích rozkazů na vojenských pohřbech a o hlídkování úředníků v lyžařských střediscích, kteří hledají lidi vyhýbající se povolávacím rozkazům. Jde o stejný problém s náborem odvedenců, který trápí od začátku války na Ukrajině i Rusko, píše americký server Newsweek.

Poté, co ruský prezident Vladimir Putin nejprve popíral, že by do války posílal čerstvé odvedence, jeho ministerstvo obrany loni v březnu přiznalo, že někteří branci byli do konfliktu posláni. V září pak Rusko v první mobilizaci od druhé světové války povolalo více než 300 tisíc bývalých vojáků. Během dvou týdnů, které následovaly po Putinově dekretu vyhlašujícím mobilizaci, uprchlo ze země více než 370 tisíc Rusů.

Ukrajinská bezpečnostní služba ohledně aktuálního uzavření kanálů na Telegramu uvedla, že tyto účty poskytovaly informace o tom, kde se právě nacházejí vojenští náboráři. Měly tak dávat lidem šanci, aby se vyhnuli předání povolávacího rozkazu. SBU správce účtů upozornila, že jsou podezřelí z účasti na trestné činnosti a v případě odsouzení jim hrozí až 10 let vězení.

The Economist napsal, že mobilizace na Ukrajině probíhá od začátku války. Nyní je ale rozdíl v tom, koho odvádějí. "V první vlně většina rekrutů byli dobrovolníci a fronty před odvodními úřady nebyly výjimkou. Nyní úředníci provádějí nábor mezi mnohem méně nadšeným davem," napsal časopis.

Útěk ze země nebo fingované sňatky

Jako jeden z důvodů, proč ukrajinská armáda usiluje o větší počet odvedenců, se uvádí velký počet obětí, který zaznamenala během bojů v místech, jako je Bachmut. Dalším důvodem podle The Economist je, že ukrajinská armáda potřebuje více vojáků, aby mohla obsluhovat zbraně, které jí poskytují západní spojenci.

Někteří Ukrajinci, kteří doufali, že se vyhnou odvodu, se údajně účastnili fingovaných sňatků, platili lékařům, aby je zneschopnili pro výkon vojenské služby, nebo utekli do jiné země. Těchto pokusů po sérii medializovaných trestních stíhání za vyhýbání se odvodům ale podle The Economist klesá.

Profesor Mark Katz z George Mason University časopisu Newsweek sdělil, že podezřívá ukrajinskou vládu, která podobně jako ruská začíná být zoufalá, když se snaží dodat další posily pro konflikt s vysokým počtem obětí.

"Místo toho, aby se předem pečlivě prověřovalo, kdo splňuje kvalifikaci pro vojenskou službu a kdo nikoli, tak může jít o zoufalou strategii povolat co nejvíce lidí a na potenciální odvedence přenést důkazní břemeno, aby si pak sami obhájili, proč by neměli sloužit na frontě, ale například v týlu nebo vůbec," dodal Mark Katz. SBU se k těmto informacím Newsweeku v době vydání článku nevyjádřila.