Ukrajina má novou hrdinku. Dopadl vedle ní dron, její reakce všechny překvapila

Devětapadesátiletá paní Olja zametá centrum Lvova už deset let. Ve čtvrtek ráno zápasila s přívalem sněhu v samotném centru města, u velkého pomníku Stepana Bandery. Přesně tam ale dopadl ruský dron Šáhed. Exploze ozářila okolí a hořící trosky padaly jen pár metrů od Olji. Ta se jen zastavila a po pár sekundách pokračovala v odhazování sněhu.
„Nevím, jestli vám mám poděkovat, nebo vám vynadat. Ale vaše odvaha dnes na Ukrajině zapůsobila na všechny, takže vám poděkuji - za vaši službu komunitě, za vaši práci,“ řekl Olje následně starosta města Andrij Sadovyj. Požádal ji ale, aby se příště během náletů raději schovala.
Ruský dron dopadl jen 40 metrů od Banderova pomníku, kde paní Olja pracovala, na nedaleké dětské hřiště. V okolních budovách, včetně budovy Lvovské polytechniky, školy a obytných domů, tlaková vlna vyrazila okna. Útok se obešel bez zranění i ztrát na životech. Podle starosty cílil na památku Stepana Bandery, chápaného na Ukrajině jako národní hrdina. „Symbolického místa jako je toto se agresor bojí nejvíc,“ poznamenal starosta.
Paní Olja to pro ukrajinská média okomentovala jednoduše: „Čistila jsem zrovna autobusovou zastávku. Netušila jsem, že něco přiletí. Pak nám řekli, ať utíkáme, a ono to přeletělo přímo nad našimi hlavami. Ozvala se tupá, ale velmi hlasitá exploze.“
Pro ukrajinská média a sociální sítě se paní Olja stala symbolem klidu a každodenní vytrvalosti. Některé komentáře navrhovaly, že její nervy by bylo vhodné zapsat jako nemateriální dědictví UNESCO.