Ukrajina má nového premiéra, poslanci schválili Serhije Koreckého

Ukrajinský parlament ve čtvrtek schválil Serhije Koreckého jako nového premiéra, oznámila média. Koreckyj byl dosud šéfem energetické společnosti Naftohaz. Před hlasováním označil za klíčové priority obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci do Evropské unie.
Mezi klíčovými úkoly uvedl také přípravu na příští zimu, která kvůli ruským útokům na ukrajinská energetická zařízení a infrastrukturu může být podle jeho slov těžší než ta minulá. „Musíme být semknutí a rozhodní, abychom ochránili lidi a zajistili životně důležité systémy státu,“ citovala Koreckého média.
Pro nového předsedu vlády hlasovalo 289 poslanců, jediný byl proti, sedm se zdrželo a 21 zákonodárců nehlasovalo, vyplývá ze snímku výsledků hlasování, který zveřejnil opoziční poslanec Jaroslav Železňak.
Koreckyj po roce střídá v čele vlády Juliji Svyrydenkovou, kterou poslanci odvolali v úterý. Demisi podala Svyrydenková v pondělí a pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců, přičemž zapotřebí bylo přinejmenším 226 hlasů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v neděli odchod premiérky naznačil, když po setkání s ní hovořil o potřebě změny politické strategie a souvisejících změn ve vládě. Čtyřicetiletá Svyrydenková před rokem nahradila v čele kabinetu Denyse Šmyhala.
Hlavním faktorem, který přiměl ukrajinského prezidenta k rozhodnutí přistoupit k personálním změnám, je příští zima, která nejspíše bude obtížná vzhledem k tomu, že se Rusko nechystá ukončit svou agresi, usoudil v pondělí server RBK-Ukrajina. Příměří či mírová dohoda nejsou na obzoru, hovoří zdroje portálu.
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