Ukrajina během víkendu předvedla, že její schopnost zasahovat ruské námořní cíle už zdaleka nekončí v Černém či Azovském moři. Její bezpilotní prostředky v sobotu a v neděli zaútočily na ruskou nákladní loď v oblasti Finského zálivu a na další dvě plavidla v libyjském přístavu Benghází ve Středozemním moři. Terčem se stala také korveta ruského námořnictva.
Sobota ráno na palubě ruské nákladní lodi Sparta II začala výbuchy a požárem. Plavidlo, které mířilo z Petrohradu do Kaliningradské oblasti, se plavilo východní částí Finského zálivu, když ho podle ruského gubernátora Alexandra Drozdenka zasáhly dva drony.
Exploze poškodily loď a na palubě vzápětí vzplanul oheň. Přesný směr, odkud bezpilotní stroje přiletěly, úřady nezveřejnily.
Situace se rychle změnila v mezinárodní záchrannou operaci. Požár se nedařilo dostat pod kontrolu a poškozená Sparta II ztratila možnost manévrování. Začala tak driftovat směrem k finským teritoriálním vodám.
Helsinky proto vyslaly na místo pobřežní stráž, záchranné čluny i vrtulníky. Šestnáctičlenná posádka nakonec musela opustit loď a přestoupila na jiné ruské plavidlo. Jeden z námořníků utrpěl lehká zranění.
Evakuací to neskončilo
Ani evakuací ale incident neskončil. Plameny na lodi se nedařilo zcela uhasit a záchranné týmy pokračovaly v zásahu také v neděli. Do operace se zapojila plavidla z Finska, Estonska a Ruska. Záchranáři mimo jiné ochlazovali kontejnery na palubě, aby zabránili dalšímu vzplanutí.
Finská armáda označila Ukrajinu za pravděpodobného původce útoku, Kyjev se k němu bezprostředně nevyjádřil.
1500 kilometrů od Ukrajiny
Další údery následovaly v neděli v libyjském Benghází. Ukrajinské námořní drony tam podle místních vojenských představitelů zaútočily na korvetu Merkury, která patří k ruskému námořnictvu.
Plavidlo po zásahu zachvátil požár a podle satelitních snímků zveřejněných Institutem pro studium války (ISW) se převrátilo a potopilo. Dalším cílem se stala nákladní loď Ascalon, která podle dostupných informací převážela ruský vojenský materiál.
Útok v Benghází je významný především vzdáleností od ukrajinského území (vzdušnou čarou je to více než 1500 kilometrů – pozn. red.) a ukazuje na fakt, že Kyjev dokáže ohrožovat ruskou vojenskou logistiku i v přístavech, které Moskva využívá mimo bezprostřední válečnou zónu.
Podle ISW měla korveta Merkury doprovázet ruské nákladní lodě přepravující vojenský materiál.
„Vše se odehrálo u pobřeží Libye. Naši bojovníci nasadili sedm námořních dronů ukrajinské výroby. Navzdory všem snahám nepřítele operaci zastavit byla ruská fregata Merkur potopena. Jedná se o jednu z jejich nejnovějších lodí, uvedenou do provozu v roce 2023, během totální války,“ napsal na X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Spolu s fregatou byl podle něj zničen i bojový vrtulník Ka-27, druhým cílem pak byla nákladní loď MV ANGARA, kterou Rusové měli používat k přepravě zbraní. „Výsledek: cíl zasažen,“ dodal.
Nová taktika
„Cílem Ukrajiny není otevřít novou frontu proti Íránu, ale narušit zásobovací trasy mezi Íránem a Ruskem také v Kaspickém moři,“ komentoval už v červenci pro Deutsche Welle rakouský vojenský analytik Markus Reisner.
Rusové tak budou muset být na pozoru i mnohem dál od fronty než dosud.